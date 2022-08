GF Vip, Jessica Selassié: "Mi manca la casa, lì ho conosciuto persone meravigliose"

Ascolta questo articolo

Tra le protagoniste della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, ritroviamo sicuramente Jessica Selassié, entrata nella Casa insieme alle due sorelle Lulù e Clarissa.

Tutte e tre sono riuscite a portare delle dinamiche interessanti nella Casa. Lulù per esempio si è resa protagonista di una storia d’amore con Manuel Bortuzzo, i due hanno provato a frequentarsi dopo il reality andando a convivere anche insieme, ma la loro relazione è durata per pochissimo tempo.

Le parole di Jessica Selassié sul “GF Vip”

A vincere la sesta edizione è stata però Jessica, che ha scavalcato in classifica durante la diretta finale Davide Silvestri, Barù Gaetani, Delia Duran e la sorella Lulù. La vincitrice, nel corso delle settimane, ha sempre parlato bene della sua avventura vissuta negli studi di Cinecittà e anche in questi giorni, come riportato da “Blog Tivvù“, risponde ad alcune domande dei suoi fan di Instagram ricordandosi della sua partecipazione nella Casa con un pizzico di malinconia.

Infatti, rispondendo a una domanda sul “GF Vip”, afferma: “Se mi manca la Casa del GF Vip? Ma sì anche perché lì dentro ho vissuto emozioni uniche e conosciuto persone meravigliose. Se percepivo tutto il vostro affetto? No! Dentro si ha una percezione del fuori completamente diversa”.

Decide di dedicare un piccolo spazio al futuro: “Come mi vedo tra cinque anni? Realizzata lavorativamente parlando e mamma di due bimbi!”. Per il momento della vita privata di Jessica si sa poco o nulla, mentre in ambito lavorativo si sta togliendo alcune soddisfazioni. Infatti negli ultimi giorni si è fatta fotografare, insieme a Lulù e Clarissa, in uno studio di registrazione, preannunciando così ai suoi fan di star lavorando a un brano musicale.