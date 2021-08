GF Vip, iniziano i primi attriti tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe

Manca davvero poco alla nuova edizione del “Grande Fratello Vip” sesta edizione; il countdown è iniziato, con scadenza il 13 settembre. La prima puntata sarà ovviamente introduttiva; verranno infatti presentati i concorrenti, la casa, e i nuovi opinionisti. A proposito di questi ultimi, quest’anno, come in molti già sono a conoscenza, il reparto opinionisti sarà tutto al femminile, capitanato da Sonia Bruganelli e la presentatrice Adriana Volpe.

Dopo la sostituzione di Pupo ed Antonella Elia, la moglie di Paolo Bonolis e l’ex presentatrice di “Ogni Mattina” hanno assunto il ruolo di opinioniste nel reality più amato di sempre. Anche quest’anno lo show verrà presentato da Alfonso Signorini. Pare però che il programma, nonostante non sia ancora ufficialmente iniziato, abbia già generato alcuni attriti nello staff, precisamente tra la Bruganelli e la Volpe.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: i primi attriti

Stando a quanto asserito da “Dagospia” pare che tra le due donne non sia nata una simpatia reciproca. Numerosi sono infatti gli indizi che hanno fatto capire che siano iniziati i primi attriti tra le opinioniste. Stando a quanto riportato dal magazine di Roberto D’Agostino infatti, le due donne non andrebbero proprio d’amore e d’accordo, ma ovviamente, pur di salvare le apparenze: “sono pronte a dichiararsi amore social per smentire i dissapori“.

Pare che le prime scintille siano nate già durante il corso della prima cena, colpa magara di qualche battutina acida di troppo. Per adesso ovviamenre è ancora presto confermare quanto asserito dal magazine, non resta che attendere l’inizio della trasmissione, per captare qualche segnale che confermi la teoria.

Intanto sul fronte concorrenti la selezione diventa sempre più serrata. Le prime certezze sono senza dubbio Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni, ma in giro si vocifera anche che prenderà parte allo show anche l’ex fiamma di Belen Rodriguez, Gianmaria Antinolfi, ma quest’ultimo è da confermare.