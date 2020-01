GF Vip, Imma Battaglia rompe il silenzio su Licia Nunez: le rivelazioni dei fratelli e della cognata

Licia Nunez è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip e non ha perso tempo per parlare della sua relazione con Imma Battaglia, attuale moglie di Eva Grimaldi. L’attrice ha messo l’accento sul presunto tradimento di cui è stata vittima durante la loro relazione, quando la Battaglia le avrebbe preferito la Grimaldi, appunto.

Un racconto crudo che mette in risalto tutto il dolore della Nunez costretta, secondo le sue parole, a subire quell’affronto e la decisione di terminare la loro storia d’amore. Dopo queste dichiarazioni, la Battaglia ha voluto rompere il silenzio e ha postato su Instagram un messaggio diretto proprio alla sua ex fidanzata: “La verità ha mille volte! Se vuoi raccontare la nostra storia allora raccontala tutta“, taggando il nome di Alfonso Signorini e quello della trasmissione.

GF Vip, le rivelazioni della famiglia di Imma Battaglia su Lucia Nunez

Imma Battaglia ha preso, quindi, le distanze da tutto quello che ha affermato Licia, ma non solo. Ad affondare la lama ci hanno pensato i fratelli e la cognata che, proprio sotto al suo post, hanno rivelato alcuni particolari risalenti ai tempi della relazione tra le due donne.

Lucia Battaglia, sorella di Imma, ha precisato che la Nunez ha voglia solo di visibilità e sta usando il nome di sua sorella per ottenerla: “La Nunez sa benissimo cosa ha fatto nella sua vita durante il periodo in cui sostiene di aver avuto una relazione con mia sorella Imma“. Poi prende la parola il fratello Pasquale che, con tagliente ironia, scrive: “Licia Nunez? Ma chi è? Il suo nome lo ricordo solo accanto a quello dell’imprenditore barese Gianpaolo Tarantini. Ricordo che per ovvi motivi non voleva che uscisse il suo nome accostato a mia sorella“.

Ma il vero affondo arriva dalla cognata Simona, moglie di Pasquale, che apre il vaso di Pandora su ciò che è accaduto ai tempi della frequentazione di Imma con Licia. In pratica la donna rivela che la Nunez non gradiva la presenza dei nipoti della fidanzata in casa sua. I bimbi – di 4 anni e 1 anno all’epoca dei fatti – stando alle parole di Simona disturbavano il riposo della Nunez: “Questo trattamento è stato riservato anche alla mamma di Imma e a tutta la famiglia. Non poche discussioni ci sono state su questo punto. Detto questo, giusto per far capire il personaggio… Sono contenta che la signora Licia abbia spazio in tv, ma cercasse questo spazio per i propri meriti e non sfruttando l’immagine di altri”, ha concluso la donna chiaramente indispettita. Vedremo nella puntata in onda questa sera, venerdì 10 gennaio, come affronterà la questione Alfonso Signorini.