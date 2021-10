GF Vip, il possibile ritorno di Antonio Zequila e la critica alle Selassiè

Corposa quanto interessante l’intervista di Antonio Zequila a RTL102.5. Tutti sanno che il noto volto televisivo partecipò al Grande Fratello vip 4. Pur non essendo il vincitore dell’edizione passata, si può dire senza dubbio che Zequila seppe ben conquistare il suo pubblico da casa, riuscendo persino a generare forti amicizie nella casa. Insomma un’avventura, quella di Antonio, che senza dubbio riscosse un certo successo.

Pare che a questo giro Zequila abbia intenzione di volersi dare una seconda possibilità nella casa di Cinecittà. Come ha di fatto confessato in questa recente intervista, il desiderio di Antonio sarebbe quello di entrare nella casa, persino prima di natale.

Ecco infatti cosa dichiarato in merito: “Potrebbe essere carino e simpatico tornare, magari con Aristide Malnati… Saremmo i fratelli Capone! Non lo so se ci sarò, ma posso dire che sono un appassionato di reality e il mio destino è nelle mani di Alfonso Signorini“.

Antonio Zequila: l’interesse per Sophie e la critica alle principesse Selassiè

Il desiderio di rimettersi in discussione pare che sia mossa non solo dalla voglia di riconquistare il suo pubblico, ma anche nel tentare di avere un legame con Sophie Codegoni, attuale concorrente. Ecco cosa ha dichiarato in riferimento alla ragazza: “Devo dire che è molto carina, muove molto l’ormone. Non posso vivere senza l’amore“.

Si passa poi alle principesse Selassiè, le quali Zequila mette in dubbio la nomina di principesse, in base al comportamento che assumono le ragazze, a suo dire per nulla regale: “Spero siano principesse nell’animo, perché esteticamente non lo sono. In particolare Lulù, sembra uscita dai cartoni animati, sembra la sorella di Paperoga… “, rincarando poi la dose: ” Io credo che i titoli contino poco, siamo in piena repubblica e lasciano il tempo che trovano. Nell’aspetto, però, le tre ragazze non sono nobili“.

Pare dunque che Zequila abbia tutte le carte in regola per poter rientrare nella casa; chissà cosa deciderà Signorini.