GF Vip, il messaggio della sorella di Pago per Miriana Trevisan dopo l’incontro nella Casa

L’incontro tra Pago e Miriana Trevisan, la sua ex moglie, ha emozionato molto i telespettatori del Grande Fratello Vip che hanno visto in quel momento tutto l’amore e la stima che ancora provano, nonostante il loro matrimonio sia finito anni fa. L’ex ragazza di “Non è la Rai” ha voluto entrare nella Casa di Cinecittà per tranquillizzare l’ex marito e consentirgli di continuare il suo percorso il più serenamente possibile.

Proprio per questo motivo ha cercato di far emergere quel lato di Pago privato che solo lei e poche altre persone, conoscono davvero: ha deciso di raccontare il doloroso momento della perdita del padre, coinvolgendo anche la famiglia del cantante, usando parole cariche di affetto.

Proprio per questo la sorella di Pago, Nunzia Settembre, ha voluto ricambiare la stima verso Miriana Trevisan pubblicando un messaggio sul profilo Instagram. Poche parole che danno, però, il senso di quanto piacere abbia fatto alla famiglia di Pago ascoltare il discorso dell’ex cognata.

GF Vip, il messaggio della sorella di Pago per Miriana Trevisan

“GF Vip, la sorella di Pago scrive a Miriana Trevisan dopo il suo ingresso nella Casa, Grazie Miri, le parole che hai rivolto a mio fratello ci hanno toccato nel profondo dell’anima… sono state come una carezza nel nostro cuore“, ha scritto semplicemente la sorella di Pago sul social.

In effetti, le parole di Miriana sembrano aver dato nuova linfa vitale al percorso di Pago nella Casa del GF Vip, soprattutto quelle riguardanti il rapporto tra lui e Serena Enardu che, all’inizio del reality show, aveva tentato di entrare nella Casa per trascorrere del tempo con l’ex fidanzato per cercare di recuperare il rapporto dopo il brutto epilogo a “Temptation island Vip”.

Staremo a vedere se Pago deciderà di tornare sui propri passi o di iniziare una nuova vita senza la Enardu, dopo il consiglio della Trevisan di ascoltare solo il suo cuore e i suoi sentimenti.