GF Vip, il marito di Sara Manfuso: "Signorini parla di bullismo e poi colpevolizza la vittima"

Ascolta questo articolo

Nella diretta di ieri sera, giovedì 6 ottobre, del “Grande Fratello Vip” Alfonso Signorini ha dovuto affrontare un nuovo “grattacapo”, questa volta la protagonista è stata l’ex vippona Sara Manfuso, fresca di abbandono e ansiosa di dire la sua circa la decisione presa di uscire dalla Casa.

Il self control di Signorini è stato messo a dura prova e, alla fine, è esploso contro la Manfuso invitandola anche a lasciare lo studio, cosa che durante il break pubblicitario ha fatto, infatti tornati in studio la sua sedia era vuota. Sara avrebbe spiegato – come un fulmine a ciel sereno – che il suo addio alla Casa è stato dato anche a causa di un episodio con Giovanni Ciacci, quando le è passato di fianco e le ha innavertitamente sfiorato il lato b, affermando subito dopo che avrebbero potuto “simulare una violenza se**uale“. I due si sono fatti una sonora risata e nessuno poteva sospettare che, invece, la Manfuso l’avesse presa male, essendo – purtroppo – stata davvero vittima di una violenza se**suale.

Le parole di Andrea Romano, marito di Sara Manfuso

In queste ore il marito di Sara, l’ex parlamentare Andrea Romano, ha voluto dire la sua e così nel programma radiofonico “Un giorno da pecora” ha ampiamente spiegato il suo pensiero a riguardo: “Ieri ho visto la puntata del Gf Vip con grande partecipazione, e quanto è successo è stato molto deludente ai miei occhi. Soprattutto per quanto riguarda la reazione di Alfonso Signorini, che stimo come professionista. Sara non ha mai accusato Giovanni Ciacci di molestie. Mia moglie ha voluto condividere uno stato d’animo molto pesante, sviluppato in seguito a quell’episodio evidentemente involontario e alla infelice battuta di Ciacci (‘Dai, simuliamo una violenza sessuale’) che in lei ha riaperto una ferita dolorosa“.

Poi spiega chela moglie è stata davvero vittima di una violenza se**uale e la sua entrata nella Casa doveva proprio essere il trampolino di lancio per parlare di questa triste e dolorosa esperienza che – malauguratamente – vivono molte donne: “Ho trovato molto deludenti le parole del conduttore, quando le ha risposto ‘tu dovevi dargli uno schiaffo’. Noi uomini non dovremmo mai giudicare le reazioni di una donna alla memoria di una violenza. Chi siamo noi per dire ‘dovevi reagire in questo modo?’ Di fronte all’infelicissima battuta di Ciacci, Sara ha dissimulato il proprio grave imbarazzo dietro una frase scherzosa e una risata, ma ha provato una profondissima vergogna cresciuta nel silenzio dei giorni successivi“, spiega Romano, continuando poi a d accusare Signorini di non aver capito le intenzioni della moglie: “Purtroppo Signorini non ha colto questa richiesta, e cacciandola dallo studio ha colpevolizzato la vittima per quanto stava raccontando proprio in una serata in cui si parlava di bullismo“.

Infine auspica che ci possa essere un chiarimento tra i due e possano parlare con serenità di questo spinoso argomento che potrebbe aiutare tante donne nella stessa situazione della Manfuso che, secondo le parole del marito, in questo momento è un po’ scossa per gli ultimi avvenimenti, ma troverà la forza di reagire: “Così da provare a scrivere una pagina dignitosa sulla lotta alla violenza di genere che in Mediaset ha sempre trovato grande spazio”.