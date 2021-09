GF Vip, il fratello delle principesse ha avuto un flirt con un volto noto della tv: il nome

Lunedì 13 settembre ha preso il via la sesta edizione del Grande Fratello Vip il reality targato Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini. Tra i concorrenti che catalizzano l’attenzione ed incuriosiscono ci sono le principesse etiopi: Jessica, Clarissa e Lucrezia Hailé Selassié. Per conoscere meglio la storia della loro famiglia dovremmo rispolverare i libri di storia.

Ma anche le pagine dei rotocalchi di cronaca rosa. Le ‘Princess’, così amorevolmente si autodefiniscono, hanno un fratello di nome Christian, che ha avuto una relazione con un volto Rai. Di chi stiamo parlando? Di Giovanni Ciacci. Stando alle informazioni che circolano in rete, il principe ha 32 anni ed è il dodicesimo in linea di successione per il trono dell’Etiopia.

Nel 2018 le malelingue del gossip nazionale si occuparono di lui. Christian fu nominato dall’ex stylist di Detto Fatto e frequente ospite dei salotti televisivi di Barbara D’Urso. Ciacci rivelò di aver conosciuto Christian Hailé Selassié per caso ad una cena. I due hanno simpatizzato subito e nel giro di poco è scoppiata la passione.

Sembra che erano previste pure le nozze. In una passata intervista l’ex concorrente di Ballando con le Stelle disse che le Christian gli chiese di sposarlo. Sarebbero stati i primi due uomini uniti in matrimonio in una casa reale. Non è ben chiaro cosa accadde dopo queste dichiarazioni. Di certo non ci fu alcun matrimonio.

Dopo poco al fianco di Giovanni Ciacci apparve Damiano Allotta, che a sua volta è stato l’ex di Stefano Gabbana. Chissà se la presenza nella Casa di Cinecittà delle sorelle porterà il principe in tv. Nel frattempo all’interno della casa di Cinecittà le tre sorelle hanno ritrovato una vecchia amicizia. Di chi stiamo parlando? Di Tommaso Eletti.

Lui è stato al centro delle polemiche a causa di alcuni suoi comportamenti e parole nei confronti della sua ormai ex compagna Valentina Nulli Agusti. I due si erano messi in gioco a Temptation Island. Da dove uscirono separati.