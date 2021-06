GF Vip, il colpaccio di Signorini: Katia Ricciarelli nel cast

Una trattativa che andava avanti da un po’ in realtà, seppur in assoluto riserbo e silenzio; d’altronde vale sempre la regola “mai dire gatto se non ce l’hai nel sacco”. Sembra oramai cosa fatta quindi, il prossimo personaggio certo (o quasi) che varcherà quella famosa porta rossa della villa di Cinecittà più famosa di sempre, sarà la famosissima soprana Katia Ricciarelli.

Un colpaccio da parte del direttore del settimanale “Chi”, Alfonso Signorini, senza precedenti. All’età di 75 anni la Ricciarelli ha deciso di volersi mettere in gioco nella famosa casa del “Grande Fratello Vip”. Un’avventura, quella della Ricciarelli che appare essere una versione 2.0. L’ex moglie di Pippo Baudo infatti già in passato, parliamo del lontano 2006, aveva deciso di voler far parte di un reality, ovvero “La Fattoria”, all’epoca condotto da Barbara D’Urso.

Katia Ricciarelli nel cast del GF Vip

Stando a quanto riportato dal magazine “Oggi“, tramite un articolo firmato da Alberto Dandolo, giornalista particolarmente specializzato ed esperto di retroscena televisivi, pare che il condutture (riconfermato anche in questa nuova edizione) Alfonso Signorini, sia riuscito nell’arduo intento di convincere la donna a rimettersi in gioco.

Certo, c’è da dire che il cachet della Ricciarelli non sarà tra i più esigui; stando a quanto riportato da Dandolo, sembra che il premio partecipazione promesso alla soprana da parte di Cologno Monzese, sarà alquanto consistente, tanto da convincere in poco tempo la donna a partecipare.

Un’avventura che di certo per l’ex moglie di Baudo non sarà semplice, soprattutto se si considera che lo scopo principale del gioco è l’azzeramento totale (o quasi) della privacy di un vip, annullando completamente quell’alone di mistero che aleggia sempre intorno a un personaggio famoso.

Per adesso la certezza matematica non è ancora stata data da parte della Ricciarelli, ma a meno di un ripensamento all’ultimo minuto o per sopraggiunti fattori di causa maggiore, la partecipazione della cantante appare essere cosa fatta.