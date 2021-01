GF Vip, Guendalina Tavassi attacca Giulia Salemi: "E’ un’arrivista, mi ha fatto una cosa orribile"

Guendalina Tavassi, ospite nella trasmissione “Casa Chi” trasmessa sul profilo Instagram del settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha deciso di raccontare un episodio accadutole nel passato durante un programma con Paola Perego, quando Giulia Salemi – a detta dell’ex gieffina – le inflisse un colpo basso che ora lei definisce come “una cosa orribile“.

Secondo la testimonianza della Tavassi, il tutto avvenne durante la diretta e lasciò di stucco sia lei che la conduttrice stessa. Guendalina, insieme alla Salemi, era stata invitata nel programma di Paola Perego e durante uno stacco pubblicitario proprio la Perego le chiese di annunciare lei stessa la sua presenza nella prossima puntata, salutando il pubblico. Tutto era stabilito, ma quando le telecamere si sono riaccese, le cose sono andate in ben altra direzione.

Le parole di Guendalina Tavassi

La Tavassi racconta che Giulia Salemi, senza farsi troppi scrupoli, una volta tornati in diretta prese la parola: “Ci vedremo sabato prossimo con Giulia Salemi” anticipando Guendalina che non poté fare altro che subire questo sgambetto. Anche la Perego, presa alla sprovvista, non contraddisse le parole della Salemi, soprattutto per non alimentare la tensione creata, essendo anche in diretta.

“Non era per il programma in se, è stato proprio il gesto. L’ha fatto in diretta perché nessuno avrebbe potuto dirle di no. Paola Perego per evitare battibecchi non ha detto nulla, è stata una gran signora” commenta ora la Tavassi a “Casa Chi”, ancora molto amareggiata per questo colpo basso totalmente inaspettato e precisa ancora una volta di non provare alcuna simpatia per l’influencer: “Magari sono cose che lei fa quotidianamente, scavalcare le persone e approfittarsi delle situazioni”.

A dare forza a questa rivelazione ci pensa Gilberto Savini, il conduttore di “Casa Chi”, rivelando un episodio simile avvenuto in un’altra trasmissione condotta questa volta da Caterina Balivo e con protagonista sempre Giulia Salemi: “È recidiva. Ha fatto una cosa molto simile con la Balivo”. Il giornalista ricorda che l’influencer in quell’occasione ha preso di nuovo la parola e si è paragonata alla conduttrice: “Era agli inizi della sua carriera ed era stata invitata con altre persone nel programma di Caterina Balivo e andava dicendo: “Sì, sono qui con la mia collega”. Si era messa sullo stesso piano della Balivo”. Anche allora ci fu molto imbarazzo, come ricorda Savini: “Si è creato il gelo in tutto lo studio” ha poi concluso il conduttore.