GF Vip, guai per Giaele. L’ex moglie del marito: "Bugiarda! Mi tradiva con lei"

Giaele De Donà ha fatto parlare molto di sé per via del suo matrimonio con Bradford Beck, descritto dalla vippona come un rapporto totalmente libero in cui la coppia può ritagliarsi degli spazi propri e viversi altre conoscenze, anche in maniera intima e approfondita.

Dichiarazioni che hanno sollevato un vespaio sia nella Casa che fuori e ora a gettare benzina sul fuoco, ci ha pensato l’ex moglie dell’imprenditore romano, la modella basiliana Hetielly Godoi che, sulle pagine del settimanale “Nuovo“, ha voluto raccontare la sua versione dei fatti.

Le parole dell’ex moglie di Bradford Beck, attuale marito di Giaele De Donà

Secondo le parole dell’ex moglie, Giaele sarebbe una bugiarda: “La verità non è quella che Giaele dice in tv. Lei mente sull’amore libero con Brad” inizia la donna e aggiunge che sarebbe stata anche la causa della fine del suo matrimonio: “E in più non racconta che quando lo ha incontrato lui era sposato con me e lei lo sapeva bene. Il nostro matrimonio è finito a causa sua“.

La Godoi assicura che Bradford con lei non ha mai praticato l’amore libero, anzi “Non fa per lui!” assicura la modella. Poi rivela che Giaele, oltre a descrivere situazioni non veritiere, avrebbe anche pubblicato tempo fa delle foto su un sito particolare, immagini che tempo dopo sarebbero state cancellate dal sito.

Accuse davvero pesanti che la modella confermerebbe raccontando una storia di inganni e tradimenti. Lei avrebbe scoperto tutto grazie ad una telefonata anonima durante cui le veniva rivelato che il marito si trovava in un hotel con una giovane donna misteriosa: “Mi tradiva da due anni. Penso che lui e Sofia siano fatti l’uno per l’altra. Lei è una donna costruita e una gran calcolatrice. Se non avessi ricevuto quella telefonata probabilmente lei e il mio ex marito avrebbero continuato a essere amanti per tutta la vita”. Vedremo se Signorini metterà al corrente Giaele di queste dichiarazioni e se ci sarà spazio anche per un eventuale confronto tra le due.