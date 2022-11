GF Vip, "Grande Fratello Vip": bufera in diretta Tv. Scoppia la lite tra i concorrenti

Ascolta questo articolo

Ormai la stagione televisiva 2022-2023 è cominciata. Anche quest’anno sono moltissimi i programmi che ci terranno compagnia, e uno di questi è sicuramente il GFVip, che da diverse settimane ha riaperto i battenti. La trasmissione quest’anno è stata affidata nuovamente ad Alfonso Signorini, che condurrà la puntata settimanale. Già dall’inizio quest’anno ci sono state delle scaramucce tra i concorrenti, che hanno dato non poco da fare allo stesso Signorini.

Tra i concorrenti di quest’anno c’era Marco Bellavia, che però in questi giorni ha dovuto lasciare la casa a causa di alcuni problemi avuti con gli altri concorrenti. Bellavia, ex volto di Bim Bum Bam, sarebbe stato bullizzato dai concorrenti, circostanza che lo ha costretto a lasciare anzitempo la casa. E in queste ore una violenta rissa è scoppiata tra due concorrenti, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Nei paragrafi seguenti riportiamo i fatti.

Lite al GFVip, poi la minaccia

Chi segue il GFVip sa che quest’anno tra i concorrenti ci sono il giornalista Attilio Romita e Luca Salatino. Tra i due pare che non scorra buon sangue, in quanto di tanto in tanto arrivano a litigare anche per motivi alquanto banali. Si sa, la pacifica convivenza in casa con tanti inquilini non è poi sempre così scontata.

Romita e Salatino sono arrivati nuovamente ai ferri corti a causa di un paio di scarpe. Romita ha infatti preparato la valigia di Amaurys Perez, eliminato giovedì scorso. Dell’accaduto con Salatino, Romita si è sfogato con George Ciupilan e Giaele de Donà. “Oggi Salatino mi dice: ‘Ma tu hai messo le scarpe mie nel bagaglio di Amaurys?’. Gli faccio: ‘Tu sei venuto qua, tu mi hai fatto notare che c’erano due camicie tue nello stesso armadio di Amaurys. Perché sei venuto e me lo hai detto mentre io preparavo il bagaglio’. ‘E pure le scarpe nere’. E io che ne posso sapere? Amaurys mi ha detto: ‘Questo è il mio armadio, metti dentro la roba’”– queste le dichiarazioni di Romita.

Tra i due il botta e risposta è continuato, ma Romita si è sentito forse in qualche modo aggredito dalle parole di Salatino, che gli ha chiesto anche scusa per quanto successo. “Io ero venuto qua per chiarire, ma fa niente. Se ti va, bene, sennò non so che dirti” – così si è rivolto Luca al giornalista.

E a quel punto Romita ha sbottato nuovamente. “Se alzi la voce e cerchi di aggredirmi, io ti faccio arrestare in diretta” – così ha detto all’indrizzo di Salatino Attilio Romita. La frase è diventata immediatamente virale sui social e sono apparsi diversi meme. Vedremo se nelle prossime ore la situazione tra i due si chiarirà, del caso se ne parlerà sicuramente nella prossima puntata del GfVip condotta da Signorini.