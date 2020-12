GF Vip, gossip su Dayane Mello: avrebbe una relazione segreta con un’altra donna

Dayane Mello sta molto facendo parlare di sé in questo periodo, soprattutto per essere una delle protagoniste indiscusse dell’edizione in corso del “Grande Fratello Vip“. La modella brasiliana fa parte del gioco fin dal suo inizio, si è scontrata e si scontra tantissimo con i suoi compagni d’avventura, tanto che spesso finisce in nomination ma puntualmente il pubblico la salva.

All’interno della casa, Dayane ha instaurato un’amicizia speciale con Rosalinda Cannavò. Le due spesso sono apparse in atteggiamenti intimi, si sono scambiate diversi baci saffici, abbracci proibiti e notti a stretto contatto, tanto che in molti hanno pensato che potesse nascere una storia d’amore. La Mello è mamma di una bambina avuta dal suo ex Stefano Sala, ma è entrata single nella casa mentre Rosalinda è fidanzata.

In realtà sembrerebbe che tanto single Dayane non sia perché avrebbe una relazione clandestina con una donna. A sganciare l’indiscrezione bomba ci ha pensato il portale “Dagospia“, diretto da Roberto D’Agostino. Stando a quanto si apprende dal portale, la Mello avrebbe una relazione segreta con una modella di nome Maria, proveniente dalla sua stessa agenzia.

Il gossip piccante vedrebbe dunque la gieffina impegnata in un’amicizia speciale fuori dalla casa, con un’altra donna. “Adua (Rosalinda ndr.) ancora non sa che nel mondo reale la sua Dayane ha una relazione altrettanto speciale con un’altra donna. La fortunata? Una statuaria modella di nome Maria, assistita dalla stessa agenzia di management di Dayane. Chi la spunterà tra le due?“, queste le parole che si leggono su “Dagospia”.

Nel mentre nella casa, la Mello e Rosalinda sono sempre più lontane. Le due donne hanno litigato e non riescono più a trovare l’affinità di un tempo. In realtà anche in passato ci hanno abituato a momenti di tensione, salvo poi tornare a riacciuffare il loro feeling speciale. Che sia vera l’indiscrezione lanciata dal portale di D’Agostino? Che l’unica impegnata non sia solo Rosalinda? Non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.