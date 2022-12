GF Vip, Giulia Salemi potrebbe lasciare il reality: per lei un futuro in Rai e con Giorgia Meloni

Ascolta questo articolo

Il futuro di Giulia Salemi potrebbe essere lontano da Mediaset. Negli studi di Canale 5 con il “Grande Fratello Vip” al momento, con il ruolo della voce dei social, sta ottenendo un buon successo e per questo motivo si era parlato della possibilità di vederla già a dicembre come opinionista al posto di Sonia Bruganelli.

Secondo il settimanale “Diva e Donna” però l’italopersiana starebbe cercando di valutare anche altre proposte. In queste ore difatti si mormora come in casa Rai voglia puntare su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e avrebbe deciso a entrambi di offrire un contratto per l’azienda di Viale Mazzini, chiedendole però di lasciare Mediaset.

La notizia viene riportata testualmente dal sito “Coming Soon“: “‘La sua vivacità piace anche ai piani alti della Rai, e qualcuno lavora per portarla da Mediaset sulla tv di Stato come volto nuovo’. Questo il pettegolezzo che vorrebbe Giulia in procinto di lasciare Canale 5 per dedicarsi ad un nuovo programma su Rai, incentivata dalla proposta di presentarlo insieme al compagno Pierpaolo Pretelli, che in Rai è già approdato da tempo con ‘Tale e Quale Show'”.

Va comunque detto che la Salemi non sarebbe proprio un volto nuovo in Rai, poiché è stata già co-conduttrice di “Milano-Roma – In viaggio con i Gialappa’s”, oltre ad aver preso parte a ” Pechino Express – Il Nuovo Mondo” ed a “Miss Italia” come concorrente/giudice.

Le ultime voci su Giorgia Meloni

Invece, secondo il settimanale “Oggi” diretto da Umberto Brindani, il premier Giorgia Meloni starebbe valutando di offrire alla Salemi un importante progetto da realizzare nei prossimi mesi e vorrebbe utilizzare la sua popolarità sui social network, e del fidanzato Pierpaolo, per poter portare avanti una campagna di sensibilizzazione.

“La premier progetta di utilizzarla a stretto giro“ si legge sul settimanale che poi aggiunge: “Come testimonia di una più ampia campagna di sensibilizzazione per combattere le discriminazioni di genere“. Il leader di Fratelli d’Italia sarebbe rimasta positivamente sorpresa sia sul discorso rivolto alle donne iraniane fatto nella trasmissione di Italia 1 de “Le Iene”, sia quello a Palazzo Montecitorio contro la violenza sulle donne.