GF Vip, Giovanni Conversano deride Serena Enardu dopo la sua eliminazione

Nella casa del “Grande Fratello Vip” a tenere banco è stata la storia tra Pago e Serena Enardu, con quest’ultima che, dopo il dissenso espresso dai telespettatori attraverso il televoto, è stata comunque fatta entrare nella casa più spiata d’Italia come concorrente ufficiale. Però durante la diretta del 17 febbraio, l’ex tronista di “Uomini e Donne” è stata eliminata ufficialmente, perdendo la nomination contro Fabio Testi.

Dopo la sua eliminazione, puntuale è arrivata la reazione di uno dei principali nemici di Serena, il suo ex fidanzato Giovanni Conversano. Giovanni e Serena si conobbero a “Uomini e Donne“, lì la Enardu era la tronista e Conversano il suo corteggiatore, dopo diverse incomprensioni Serena lasciò il trono senza scegliere e proprio quando Giovanni divenne a sua volta tronista, Serena scese a corteggiarlo. Conversano però subito la prese e la portò via, dando vita ad una delle scene più belle e romantiche nella storia del talk show dei sentimenti.

La storia tra i due durò qualche mese, interrotta poi bruscamente e con non poche polemiche, polemiche che ancora oggi, a distanza di tanti anni, non accennano a placarsi. Da quando Serena ha partecipato a “Temptation Island Vip” in coppia con Pago, Giovanni non ha mai perso occasione per attaccarla e adesso che ha partecipato al “Grande Fratello Vip”, Conversano è tornato alla carica.

Subito dopo l’eliminazione di Serena, Giovanni attraverso il suo profilo Instagram ha pubblicato delle storie e ha riflettuto sul fatto che la sua ex abbia perso ogni televoto al quale è stata sottoposta e non senza ironia, deridendola palesemente ha chiosato: “Il pubblico sovrano aveva già deciso. Sei nella storia. Tre volte su tre la gente ti ha voluta fuori (per la prima volta nella storia di un televoto). Fatti una domanda e datti una risposta! P.S.: è finito il tempo in cui il vittimismo, l’ipocrisia e la menzogna avevano la meglio. Non hai mai imparato che chi semina vento, raccoglie tempesta!“.

Insomma ancora una volta Giovanni non ha perso occasione per alimentare questa guerra infinita, che per onor del vero è a senso unico. Difatti a combatterla è solo Conversano perchè Serena non gli ha mai risposto, e non perchè fosse rinchiusa nella casa del “Grande Fratello”, questa è una situazione antecedente che ha preso il via con la partecipazione di Pago e Serena a “Temptation Island”. Anche al termine di quell’esperienza la Enardu non ha mai alimentato il fuoco e chissà che questa volta invece non decida di replicare al suo ex.