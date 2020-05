GF Vip, Giovanni Ciacci si candida: "Spero di entrare nella casa"

Si comincia a parlare della prossima edizione del “Grande Fratello Vip“, la cui conduzione rimane affidata ad Alfonso Signorini. Recentemente Giovanni Ciacci è stato protagonista di un’intervista al settimanale “Vero“, dove ha posto l’accento sui prossimi progetti lavorativi. Nel corso della chiacchierata ha fatto notare la propria volontà di entrare nella casa del Grande Fratello, lanciando un appello al direttore del settimanale “Chi“.

L’opinionista si è espresso in questi termini: “Spero di entrare nella casa”. Ciacci ha infatti sottolineato quale sarebbe uno sei più grandi desideri: “Adoro i reality show, spero di entrare nella casa in una delle prossime edizioni”. Si cominciano a porre gli interrogativi dunque sulla partecipazione di Giovanni Ciacci alla quinta edizione del “Grande Fratello Vip”.

Durante l’intervista Giovanni Ciacci ha anche parlato degli ottimi rapporti instaurati con le colleghe, con le quali ha fatto squadra nei vari programmi a lui affidati. In particolare si è concentrato sulla collega Eleonoire Casalegno, con la quale condivide il programma “Vite Da Copertina“.

Queste sono state le parole di stima sulla collega: “Eleonoire è l’amica che tutti vorrebbero, una compagna di lavoro meravigliosa, ci divertiamo e andiamo d’accordo, io sono sempre stato fortunato con le mie partner”. Ha anche colto l’occasione per smentire la falsa notizia secondo la quale il programma sarebbe prossimo alla chiusura.

Giovanni Ciacci ha ribadito che “Vite Da Copertina” andrà avanti fino alla fine della stagione: “E’ circolata una fake news per cui il programma avrebbe chiuso, non è chiuso, andremo avanti fino a giugno”. Infine non ha risparmiato le critiche sui social network: “Una piazza becera frequentata da tanti leoni da tastiera, bisogna stare molto attenti”.