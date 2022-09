GF Vip, Giovanni Ciacci contro Tina Cipollari: "Voglio andare a Uomini e Donne. La Galgani è bullizzata"

Ascolta questo articolo

Anche in questa edizione del “Grande Fratello Vip” si è discusso a lungo del programma “Uomini e Donne“. Come nelle passate edizioni, quando Patrizia De Blanck ha inveito contro Tina Cipollari per via di alcuni screzi tra loro ai tempi del reality show “Pechino Express“, anche in questa il nome della bionda vamp è uscito fuori.

A tirare in ballo la Cipollari è stato Giovanni Ciacci, commentando i continui attacchi rivolti a Gemma Galgani. I continui battibecchi tra le due sono stati notati anche dai vipponi che, nella serata di sabato scorso, hanno sottolineato quanto le due donne si ritrovino sempre a discutere.

GF Vip, Giovanni Ciacci difende Gemma Galgani

A prendere una posizione netta a riguardo troviamo Giovanni Ciacci. Il giornalista ha preso le parti di Gemma Galgani, arrivando anche a duri commenti sul comportamento della Cipollari verso la dama torinese: “Io voglio andare a Uomini e Donne a difendere Gemma da Tina. Perché Gemma è bullizzata e non mi piace. Certo sì Tina è molto sensuale, però sono dalla parte di Gemma e lo ripeto. – come riportato su Biccy – Voglio difendere Gemma perché mi piace tanto quella donna”.

Come già successo spesse volte sul web, anche in questa occasione si parla di bullismo verso la bionda torinese che, ogni qualvolta si metta in gioco con qualche nuovo corteggiatore, la Cipollari l’aspetta al varco per cercare di demolire i suoi sogni d’amore.

Vedremo quindi come e se reagirà la Cipollari che, invece, ribadisce tutte le volte quanto la colpa dei fallimenti amorosi della Galgani sia da imputare a lei stessa e non a fattori esterni, come ad esempio proprio i commenti dell’opinionista. Sta di fatto che le eterne bagarre tra le due hanno fatto la fortuna della trasmissione e creato una delle coppie televisive più chiacchierate degli ultimi tempi.