GF Vip, frase orribile di Barù su Noemi: arriva la risposta della cantante

Dopo la conclusione della Kermesse canora più famosa d’Italia, anche i gieffini del Grande Fratello Vip hanno avuto modo di ascoltare le canzoni proposte in gara. I brani sono stati ascoltati un po’ da tutti e, come ogni opinione che si rispetti, c’è chi ama una canzone piuttosto che un’altra e chi invece apprezza altri brani proposti a Sanremo 2022.

C’è però un bastian contrario, il nipote di Costantino Della Gherardesca, Barù. Il gieffino infatti non solo non ama nessuna canzone proposta a Sanremo, ma reputa che tali brani rappresentino in realtà una tortura. Nessuna canzone ha quindi conquistato il cuore del concorrente, tanto da criticarle aspramente un po’ tutte. Ma c’è una cantante in particolare con il quale Barù si è particolarmente scagliato; parliamo di Noemi.

Il commento di Barù e la risposta di Noemi

Barù infatti dichiara che in realtà tutto Sanremo è stato una noia mortale, tanto da aggiungere: “Mi volevo sparare una fucilata nei cog….0ni oggi. Mamma mia!“. Ma è stato con il brano di Noemi che Gaetani si è lasciato un po’ troppo andare, cadendo nell’offensivo e nel fuori luogo: “Gli devono tagliare le corde vocali“.

Una frase che non è particolarmente piaciuta ai fan della cantante, tanto da riportare quanto detto dal gieffino alla diretta interessata. Noemi alla fine risponde alle inististenti richieste dei fan, curiosi di sapere cosa pensa la ragazza della frase del concorrente del reality.

Ecco di seguito la risposta di Noemi in merito alla frase poco felice di Barù: “Non si può piacere a tutti, ma come mai tutta questa violenza?“. In questo modo la cantante non ha partecipato al gioco di Baràù, evitando dunque di lanciargli frecciatine, in modo da non fornire a nessuno l’assist che possa in qualche modo alimentare la faccenda, rendendola più importante di quanto in realtà non è. Ottima mossa quella di Noemi.