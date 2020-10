GF Vip, Franco Oppini furente contro Antonella Elia: "Si sente Vittorio Sgarbi al femminile"

Franco Oppini ha commentato gli ultimi interventi dell’opinionista Antonella Elia al “Grande Fratello Vip” riguardanti il percorso di suo figlio Francesco nel reality show. Ai microfoni di RTL 102.5 il suo sfogo riguarda soprattutto il suo ruolo di padre, messo in discussione dalla Elia e che ora lui vuole difendere a tutti i costi.

Rimarca con fermezza di essere stato un padre sempre presente per Francesco, sia nel passato del ragazzo che nel presente, ricordando che dopo la separazione da Alba Parietti è rimasto a Milano accanto al figlio fino a che non ha compiuto 20 anni. Questa sua vicinanza non è mai stata reclamizzata, ma c’è stata eccome sottolinea Oppini.

GF Vip, Franco Oppini amareggiato per le parole della Elia

Si stupisce poi di come mai Antonella Elia abbia voluto sparare a zero su di lui, senza tenere in considerazione l’amicizia che da anni li ha sempre legati: ” Ma ora ha scelto come personaggio in tv quello di essere Vittorio Sgarbi al femminile. Ma occorre avere la preparazione di Vittorio per esserlo. Lei, invece, spara solo a zero”.

Vuole fare chiarezza anche sul pianto liberatorio del figlio e sull’amicizia che sembra essere nata tra lui e Tommaso Zorzi, messa sotto una luce di interesse ai fini del gioco dalla Elia: “Lo sto vedendo. Lo so. Gli manca l’affetto della sua fidanzato, aveva stretto amicizia con Tommaso e sembra che abbia raffreddato questo rapporto. Si sente accusato ingiustamente. Una serie di fattori lo portano ad accusare il colpo”, dichiara Oppini.

Insomma, una grande delusione per Franco Oppini dopo che è stato messo in dubbio il suo ruolo di genitore. Vedremo se nella diretta di venerdì prossimo, Alfonso Signorini farà sapere a Francesco che suo padre sta combattendo fuori della Casa per tenere alto il suo onore genitoriale. Sicuramente queste sono ore complicate per il gieffino, profondamente amareggiato per la visione del tutto nuova che hanno di lui alcuni suoi coinquilini.