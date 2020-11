In questi giorni la nota soubrette Francesca Cipriani ha rilasciato una intervista al settimanale “Stop” diretto da Francesco De Angelis. L’ex concorrente de “La pupa e il secchione” ritorna nuovamente a parlare del Grande Fratello Vip in cui si concentra su Elisabetta Gregoraci.

A quanto pare i rapporti tra lei e la Gregoraci non sono dei migliori, dal momento che ha lanciato delle frecciatine nei suoi confronti già nella sua intervista a Francesco Fredella a Rtl 102.5. Questa sua rivalità sarebbe nata nel 2012, quando la Gregoraci le avrebbe rubato la conduzione di Made in Sud, la trasmissione di intrattenimento in onda su Rai 2.

L’ultimo attacco di Francesca Cipriani

Questo però non sarebbe l’unico presunto dispetto fatto dalla Gregoraci nei confronti di Francesca Cipriani: “Ad una festa nella cui organizzazione c’era Elisabetta Gregoraci non vollero che io entrassi. Ci rimasi male ma nulla di personale. So che lei successivamente dichiarò anche delle cose poco carine nei miei riguardi. È stata la Gregoraci a non farmi entrare alla festa, mi era stato detto che non aveva piacere della mia presenza”.

Sempre in questa intervista ritorna nuovamente a parlare dell’occasione sfumata a Made in Sud: “Dovevo solo firmare il contratto ma pochi giorni prima mi avvisarono che era saltato tutto. Rimasi malissimo perché otto anni fa ero ancora molto giovane e pensavo che quella potesse essere l’occasione della mia vita. Ma per fortuna ho avuto altre occasioni”.

In quel periodo la Cipriani stava già lavorando ad alcune trasmissioni come Colorado e Trasformat, ma sicuramente una conduzione sulla Rai sarebbe stata molto importante per la sua carriera. Tuttavia negli ultimi anni la Cipriani è diventata una dei volti trash più importanti della trasmissione, grazie al suo ruolo da opinionista nelle trasmissioni condotte da Barbara D’Urso, oltre ad aver partecipato al reality show de L’Isola dei Famosi.