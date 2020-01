"GF Vip": ex gieffina in dolce attesa

Cosa ne pensa l’autore

Petra Ambrosini - Silvia ha definitivamente voltato pagina dopo la discussa e tormentata storia d'amore con il re dei paparazzi Fabrizio Corona. La notizia di una sua presunta gravidanza, non ancora confermata o smentita dalla giovane, è sicuramente una conferma della bella relazione che sta vivendo con l'attuale fidanzato. Non ci resta che far loro i migliori auguri.