GF Vip, Enock Barwuah dalla parte di Francesco Oppini: "È una persona vera"

In una recente intervista rilasciata da Tommaso Zorzi al settimanale “Chi Magazine“, diretto da Alfonso Signorini, l’influencer ha parlato della quinta edizione del “Grande Fratello Vip” in cui ne è uscito vincitore. Ovviamente si parla anche dei concorrenti con cui si sente più spesso nell’ultimo periodo, affermando di avere dei contatti solamente con Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta.

Quello che sta facendo discutere molto è stato il fatto che Tommaso non ha citato Francesco Oppini, ove nella casa più spiata d’Italia hanno stretto una bella amicizia. Proprio per il loro legame Zorzi, oltre ad aver dichiarato di essersi innamorato di lui, afferma che una volta uscito dalla casa è pronto a continuare l’amicizia.

Enock Barwuah risponde a Tommaso Zorzi

Come ben sanno i fan di Zorzi e Oppini, i due hanno rotto a causa dell’ex conduttore de “Il Punto Z” che, a causa di alcune dichiarazioni definite omofobe di alcuni anni fa, ha deciso di prendere le distanze dal figlio di Alba Parietti. Una decisione abbastanza sconvolgente, dal momento che la loro amicizia è stato al centro delle dinamiche della quinta edizione del “GF Vip”.

Ritornando all’intervista di Zorzi, a quanto pare Enock non ha apprezzato tantissimo le sue parole e rilascia uno sfogo su Twitter: “La verità fa male non è colpa mia se decidete di sostenere gente che la realtà dei fatti di voi se ne fo**ono, O forse no vi usano per crescere. Come ho sempre detto ho un problema non so fingere. Molti di loro fingono e mi fa schifo ne salvo pochi”.

Il riferimento a Tommaso sembra chiaro, ma lo diventa ancora di più in seguito a un altro tweet: “Poi Oppini è uno delle perse che io ritengo vero lo è stato nella casa e pure fuori“. Tantissimi fan di Francesco Oppini hanno commentato il post di Enock, diventando così immediatamente virale sui social network.