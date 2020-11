GF Vip, Elisabetta Gregoraci nel mirino: spunta il flirt con Higuain

Tutti gli uomini (veri o presunti) di Elisabetta Gregoraci: così potrebbe intitolarsi l’avventura dell’ex Lady Briatore al Grande Fratello Vip 2020. Se infatti all’interno della casa di Cinecittà riesce a creare pochissime dinamiche, fatta eccezione per il (palesemente finto) flirt con l’ex Velino Pierpaolo Pretelli, fuori dalla casa la conduttrice di Soverato è invece costantemente nell’occhio del ciclone per via degli ex – veri o presunti – che spuntano fuori come funghi.

Tra questi ci sarebbe anche uno dei calciatori più gettonati della serie A. Stiamo parlando di Gonzalo Higuain, campione argentino che negli ultimi anni ha fatto la spola tra Napoli, Juventus e Milan. Stando a quando riportato ai tempi da Dagospia, il portale di gossip facente capo a Roberto D’Agostino, nel 2015 la Gregoraci avrebbe avuto una liaison proprio con il bel Gonzalo.

In quel periodo, Elisabetta conduceva Made in Sud, ma soprattutto era ancora sposata con Flavio Briatore. Anche se già cominciavano a circolare le prime voci di crisi, infatti, i due avrebbero ufficializzato il divorzio solo due anni dopo, nel 2017. Sempre secondo Dagospia, sarebbe stato proprio il flirt con il calciatore a far fine il matrimonio tr l’ex manager di Formula 1 e la mamma di suo figlio Nathan Falco.

Va detto però queste voci non sono mai state confermate dai diretti interessati; anzi, Elisabetta Gregoraci se ne dissociò pubblicamente mettendo in mezzo anche i suoi avvocati. Affermò infatti che a unirla a Higuain era una semplice amicizia e che la notizia di un flirt non solo non corrispondeva a verità, ma era anche priva di qualsiasi fondamento.

“La signora Gregoraci, che si stupisce di come possa aver trovato spazio tale falsità su una testata autorevole, popolare e apprezzabile come la sua, ne chiede l’immediata rimozione” scrissero gli avvocati della donna a Dagospia, che pubblicò il loro messaggio. Sta di fatto che, come accade sempre, anche questo gossip ha seminato numerosi dubbi tra la gente.