GF Vip, Elisabetta Gregoraci e l’incredibile costo dei gioielli indossati

Cosa ne pensa l’autore

Rossella Martielli - Fare i conti in tasca a qualcuno non è mai bello e nel caso dei vip si rischia anche di fomentare l'invidia e il disprezzo del pubblico, soprattutto in un periodo economicamente difficile come quello che stiamo vivendo. Il caso di Elisabetta Gregoraci, tuttavia, non può non saltare all'occhio perché l'ammontare del suo patrimonio in gioielli appare davvero eccessivo, pari a quello di una principessa. Sembra inoltre che la showgirl calabrese sia stata letteralmente ricoperta di soldi anche per la partecipazione al GF Vip 5. Nulla da eccepire, se non fosse che al suo cachet stellare non corrispondono ascolti altrettanto stellari, visto che nella casa fino ad ora la Gregoraci non ha creato nessuna dinamica, fatta eccezione per la (finta) storiella con Pierpaolo Petrelli, che ormai ha stancato il pubblico.