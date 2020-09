GF Vip: Elisabetta Gregoraci e le rivelazioni su Flavio Briatore

E’ durante una delle ultime puntate che la showgirl e modella Elisabetta Gregoraci parla del suo ex marito Flavio Briatore. Durante alcune confidenze, prima con il conduttore Alfonso Signorini e poi con le concorrenti Stefania Orlando e Matilde Brandi, la bella calabrese si racconta ripercorrendo le tappe del suo grande amore, concluso nel 2017, che le ha dato il figlio Nathan Falco. Elisabetta, ricorda quando è arrivata da un paese della provincia in una città come Roma all’età di 19 anni.

Flavio ed Elisabetta, la storia di un grande amore

La Gregoraci, complice l’atmosfera di intimità che si è creata nella casa più spiata d’Italia, si lascia cullare dai ricordi: l’amore con Flavio non è sempre stato facile, racconta la quarantenne, ma ha rappresentato comunque un momento molto importante della sua vita. Alla domanda di Alfonso Signorini, che le chiede come abbia fatto a portare all’altare un incallito playboy come l’imprenditore piemontese, Elisabetta non ha dubbi: “Ce l’ho fatta perchè per me è sempre stato Flavio dall’inizio“. La donna, infatti, crede di aver sempre dato al marito la stabilità di cui aveva davvero bisogno, evidenziando: “Lui aveva tutto, ma tutte cose materiali, superficiali. Io gli ho dato un figlio meraviglioso, la famiglia, l’amore“.

Con gli occhi lucidi, forse per l’inevitabile pensiero rivolto alla madre scomparsa prematuramente a causa di un brutto male, la modella ricorda uno dei primi incontri con l’ex marito: lui, stando ai ricordi della donna, l’avrebbe invitata a festeggiate il primo Natale insieme in Kenya; lei rifiutò, spiegandogli che lei le festività le trascorreva in famiglia.

Successivamente, con le compagne d’avventura, Elisabetta racconta le scelte che ha dovuto fare, essendo la moglie di un personaggio conosciuto e, per certi versi, quasi ingombrante: “Avevo un ruolo preciso: ho dovuto fare sempre delle scelte“, inizia lei, “Io ho dovuto sacrificare tra virgolette le mie cose per stare accanto a un uomo così”.

Infine, la conduttrice di Made in Sud, parla del figlio nato dal matrimonio con Briatore, che considera l’unico vero amore della sua vita. Anche sul nome del ragazzino, che è Nathan Falco, però, lei e l’ex marito non si sarebbero mai trovati pienamente in accordo: lei, infatti, lo chiama Nathan, che significa “dono di Dio”, mentre l’imprenditore preferisce il nominativo Falco.