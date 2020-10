GF Vip, Elisabetta Gregoraci e il flirt con il noto cantante: è stato lui ad inviarle l’aereo

Elisabetta Gregraci è una delle concorrenti del “Grande Fratello Vip” e indubbiamente, proprio in questo periodo, è sulla bocca di tutti. Il matrimonio poi naufragato con l’imprenditore Flavio Briatore, da cui ha avuto suo figlio Nathan Falco, è stato uno degli argomenti caldi nella casa e non. Elisabetta però guarda oltre e la sua affinità con l’ex velino Pierpaolo Petrelli non passa di certo inosservata.

Se da un lato Briatore ha scritto una lettera alla Gregoraci, lettera che durante l’ultima diretta le è stata fatta recapitare e dove Flavio depone l’ascia di guerra, dall’altro la gieffina pare abbia messo un freno al rapporto nascente con Petrelli. Se questi sono gli avvenimenti alla luce del sole, qualcosa di segreto si cela dietro la showgirl.

In particolar modo, la scorsa settimana un aereo ha volato sopra la casa di Cinecittà. Il messaggio che esso conteneva era indirizzato proprio alla Gregoraci e recitava: “Sei l’epicentro del mio terremoto“. Appena letto, la showgirl ha fatto il segno del cuore con le mani e un attimo dopo si è affrettata ad ammettere che erano stati degli amici, a farle la gradita sorpresa.

Adesso però la verità sembra essere emersa e a renderla nota è stato Roberto Alessi. Secondo il direttore di “Novella 2000”, l’autore del messaggio indirizzato alla Gregoraci, sarebbe il noto trapper Mr.Rain. Alessi, ha riportato la notizia proprio nel suo giornale di gossip e sembrerebbe che tra la showgirl e il trapper ci sia stato un flirt durante “Battiti Live”, la trasmissione canora estiva, dove Elisabetta era la conduttrice e Mr.Rain uno dei cantanti ospite.

“Elisabetta Gregoraci ha avuto un flirt con Mr Rain a Battiti Live. È lui che scrive ‘sei l’epicentro del mio terremoto’. Quella è la frase di una canzone di Mr. Rain. Elisabetta lo ha conosciuto quando ha condotto Battiti Live. La canzone di Mr Rain è 9.3. Dice: “Come una scossa 9.3 / Sei l’epicentro del mio terremoto / E andremo in ogni luogo dove siamo stati noi “, questo si legge sulle pagine di “Novella 2000”.

La frase in questione non è stata estrapolata da una canzone di Mr Rain e inviata, ma a mandarla è stato Mr Rain in persona. Altro che Petrelli, la Gregoraci sarebbe impegnata proprio con il noto trapper ed è per questo che il rapporto con l’ex velino, all’interno della casa, si è limitato ad essere composto solo da qualche coccola e uno scambio di attenzioni. Elisabetta sarebbe l’epicentro del terremoto del trapper. Al momento però quest’ultimo resta in silenzio, così come la stessa showgirl, che per forza di cose, non sa del gossip che fuori la casa circola sulla sua persona.