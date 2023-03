GF Vip, Edoardo e Antonella: "Momenti molto intimi al GF. Un figlio? Bello come lei ma con la testa mia"

Antonella Fiordelisi ha dovuto abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip a sole due puntate dalla finalissima, ma la sua eliminazione ha riunito la coppia divisa poche settimane fa, dopo che Edoardo Donnamaria non è riuscito a superare il televoto che ha decretato la fine del suo percorso nel reality.

Non appena Antonella ha varcato la porta rossa lasciandosi alle spalle le quattro mura di Cinecittà, lì ad attenderla c’era il suo Edoardo che l’ha accolta a braccia aperte e da quel momento sono diventati inseparabili, tanto che ci sono già state le presentazioni alle rispettive famiglie, così come loro stessi hanno dichiarato durante un’intervista sul settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini.

I momenti hot nella Casa tra Antonella e Edoardo

I due ragazzi si raccontano liberamente e alla domanda del giornalista che, per soddisfare la famelica curiosità dei fan, chiede come abbiamo trascorso questi ultimi giorni insieme, Antonella e Edoardo rispondono senza troppi giri di parole: “Abbiamo fatto tutto“. Inevitabile quindi, davanti a tanta disponibilità, chiedere se quel “tutto” lo abbiano fatto anche durante la loro permanenza nella Casa. Ed ecco che Antonella non si fa pregare e ammette candidamente: “Ma sempre, abbiamo fatto anche la capanna“, non nascondendo quanta passione ci sia stata tra loro anche sotto le telecamere del GF Vip.

Insomma, le cose stanno andando alla grande anche con le rispettive famiglie che hanno accolto a braccia aperte sia Edoardo che Antonella. I genitori di Donnamaria sono entusiasti della nuova fidanzata del figlio: “Sono pazzi di lei. Mamma dice che è simpaticissima, matta come un cavallo, però bella. Papà pende delle sue labbra”.

Sperano di diventare genitori e a riguardo dichiarano: “Ieri sera mi faceva vedere con un’applicazione come verrebbe nostro figlio. E verrebbe bellissimo, speriamo bello come lei, ma con la mia testa, perché è tanto matta”, fantasticando sul loro futuro.