GF Vip: dopo l’ingresso di Miriana Trevisan in casa, Serena Enardu esce allo scoperto e dice la sua

Durante la messa in onda della puntata del 17 gennaio del “Grande Fratello Vip“, Miriana Trevisan ex moglie del cantante e concorrente Pago, è entrata in casa e ha fatto una sorpresa a quest’ultimo. Pago e Miriana sono stati sposati per diversi anni e hanno un bambino, Nicola e proprio per il suo bene, hanno trovato un equilibrio e una dimensione che li porta ancora oggi a considerarsi una famiglia.

Pago si è rifugiato in casa da Miriana soprattutto dopo la fine di “Temptation Island Vip“, il reality dei sentimenti al quale partecipò in coppia con Serena Enardu. L’epilogo tra Pago e Serena è stato negativo, soprattutto dopo la forte vicinanza dell’ex tronista al single Alessandro e oggi che Pago è un concorrente del Grande Fratello, Serena è tornata alla carica destabilizzando ancora una volta l’uomo.

L’ingresso di Miriana è servito proprio per tranquillizzare Pago, si è trattato di un momento che ha emozionato tutti, concorrenti, pubblico in studio e a casa. Miriana ha incitato Pago a tornare da Serena se davvero la ama ancora e ha raccontato il difficile momento vissuto dal cantante quando ha perso suo padre. La stessa Enardu, attraverso il suo profilo Instagram, è intervenuta nella faccenda.

Andando con ordine, ha chiesto ai suoi followers di farle qualche domanda e inevitabilmente le stesse hanno virato sull’ingresso di Miriana nella casa più spiata d’Italia. La risposta di Serena è stata diretta e precisa: “Non mi interessa...Ho un brutto vizio. Molti di voi lo hanno capito, altri no perchè continuano ad arrivarmi a raffiche delle domande legate ad altre persone. Io ho il brutto vizio di non parlare degli altri se non in loro presenza”.

Ha poi proseguito dichiarando che può parlare di se stessa, di Pago ma non di tutto ciò che orbita intorno a loro. Inevitabilmente il riferimento è ad indirizzo di Miriana Trevisan e del suo ingresso in casa. Le due donna, per loro stessa ammissione, non si sono mai conosciute, ma adesso che la storia tra Pago e Serena è diventata di dominio pubblico è naturale che qualche frecciatina venga lanciata.