GF Vip, Delia Duran: "Voglio entrare nella casa per capire"

Alla fine Delia Duran ha deciso, vuole entrare nella casa del Grande Fratello Vip, con un solo scopo, capire. La moglie di Alex Belli infatti, dopo il suo periodo di quarantena, varcherà quella porta rossa della villa di Cinecittà, nel tentare di capire cosa ha spinto suo marito a metterei in dubbio il proprio rapporto, il matrimonio e tante altre cose.

La modella venezuelana si troverà infatti faccia a faccia Soleil Sorge, la responsabile delle fratture avvenute nel proprio matrimonio. Ecco cosa ha dichiarato infatti Delia in merito: “Voglio entrare nella casa per capire se la percezione che Alex Belli ha vissuto nella casa corrisponde alla realtà“.

Delia Duran: “Sono stata una donna ferita”

Non solo nella casa ma anche una volta uscito fuori, Alex Belli continua a fare il tifo per Soleil, scrivendo post volti a dare forza alla sua ex compagna d’avventura. Occasione ghiotta per Signorini che non si è fatto ovviamente sfuggire. Il padrone di casa ha di fatto messo al corrente Soleil delle belle parole a lei dedicate da parte di Alex, ed ecco la sua riposta: “Ma non si possono chiamare loro? Non capisco“, riferendosi a Delia ed Alex.

Soleil infatti incalza il discorso, aggiungendo: “Il loro rapporto è stato messo in dubbio, magari ci vuole un po’ di tempo, al posto suo avrei lasciato il marito forse, per quello che ho visto tra di loro, ho visto il tutto un po’ traballante“. In effetti sembra che la Sorge non abbia tutti i torti, visto che anche Delia ha iniziato a vacillare, dopo i post pubblicati da suo marito: “Sono stata una donna ferita, lui sostiene che c’è un’amicizia intensa con Soleil, quando scrivi determinate cose parla con me prima, sai che ho dei dubbi, ecco perchè voglio entrare nella casa!“.

Insomma sembra che per adesso la situazione è alquanto instabile, non resta che attendere l’ingresso della Duran per assistere al confronto decisivo con Soleil.