GF Vip, Dayane Mello eliminata: la raccolta fondi dei fan

La prima finalista del “Grande Fratello Vip” non è riuscita a trionfare e la sua uscita ha lasciato con l’amaro in bocca i tanti fan che l’avrebbero voluta vedere almeno sul podio. Nonostante il sostegno del pubblico brasiliano che l’ha sostenuta nelle varie nomination, quello italiano ha deciso la sua disfatta contro Pierpaolo Pretelli.

Complici, forse, le ultime dinamiche che hanno messo Dayane al centro di molte polemiche, soprattutto dopo che la modella brasiliana ha mandato al televoto la sua storica “amica” Rosalinda Cannavò togliendole la possibilità di viversi una finale che tanto avrebbe voluto condividere con gli altri concorrenti che come lei avevano vissuto il reality fin dagli inizi.

GF Vip, la raccolta fondi per Dayane Mello

La Mello, però, non è stata abbandonata dai suoi fan che hanno voluto dimostrare il loro affetto attraverso una raccolta fondi. L’iniziativa “Regalo d’amore per la nostra campionessa” ha l’intento di far sentire a Dayane che, nonostante la sua eliminazione, i suoi sostenitori sono sempre presenti e per loro la vincitrice del “Grande Fratello Vip” è lei.

Al momento questa raccolta fondi è arrivata a totalizzare 7.000 euro e ha creato non poche polemiche sul web tra coloro che non approvano un gesto del genere nei confronti della Mello, considerando le sue evidenti contraddizioni soprattutto rispetto alla delicata questione del “coming out”. Tommaso Zorzi, il vincitore del reality, non ha digerito il modo con cui la Mello ha affrontato la sua presunta bise**ualità e il video mandato in onda durante la seminale – in cui Dayane si meravigliava di come si potesse amare allo stesso modo un uomo e una donna – non ha fatto che confermare i dubbi di Zorzi.

Sicuramente questo gesto dei fan farà felice Dayane che si starà godendo il ritorno alla normalità e la sua meravigliosa bimba che tanto attendeva il ritorno della sua mamma.