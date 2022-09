GF Vip, con Pamela Prati si riaccende il caso Mark Caltagirone. Parla l’ex agente: "Il tempo sarà galantuomo"

Ascolta questo articolo

Con l’ingresso di Pamela Prati nella Casa del “Grande Fratello Vip 7” si accendono nuovamente i fari sul caso di Mark Caltagirone, il fidanzato fittizio dell’ex primadonna del “Bagaglino”. All’epoca si è trattats di una vicenda che ha fatto discutere tutti i programmi di gossip, e non solo, del nostro paese.

Proprio per via di questa relazione con un uomo che in realtà non aveva mai visto, Pamela era riuscita a far parlare di se e farsi invitare nelle trasmissioni come “Live – Non è la D’Urso” e “Pomeriggio Cinque“. Tra l’altro aveva venduto anche i diritti del suo matrimonio alla trasmissione “Verissimo“, ma a pochi giorni dalle finte nozze “Dagospia” scoprì tutta la verità in merito all’identità di Mark Caltagirone.

Si ritorna a parlare di Mark Caltagirone

Per un po’ di tempo il caso di Mark è stato totalmente dimenticato dalla TV italiana, poiché Pamela Prati insieme alle due ex agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo non sono state più invitate nei programmi. Le prime due però hanno lavorato in altri progetti, come canzoni dal titolo “Coràzon de Vacaciones” cantata da Pamela ed Eliana, insieme a The Gambler, hanno pubblicato “Riparto Da Me“, in cui entrambi parlano del caso legato al finto imprenditore.

Il sogno di Pamela però restava quello di ritornare sul piccolo schermo al “Grande Fratello Vip”, desiderio finalmente esaudito da Alfonso Signorini. Ovviamente però con l’ingresso della Prati sarà pressoché impossibile non parlare del caso legato a Mark Caltagirone, ove quasi sicuramente gli autori potranno crearci sopra qualche dinamica.

In merito ritorna a parlare nuovamente Eliana Michelazzo che, con una storia su Instagram come sottolinea anche “Gossip e Tv“, cerca di ignorare al momento questo argomento ma non escludendo sorprese per il futuro: “Al momento non mi va di rilasciare alcuna dichiarazione (giornalisti non chiamatemi, grazie). Ho letto tutti i messaggi che mi avete mandato. La verità la sappiamo entrambe. Ma il tempo sarà galantuomo. Ne sono certa. Grazie a tutti”.

Con questa dichiarazione si possono comunque aprire a molteplici scenari, come quella più clamorosa dedicata a un’ospitata di Eliana Michelazzo nella Casa più spiata d’Italia per un confronto totalmente trash.