GF Vip, Clizia Incorvaia parla di Paolo Ciavarro e spiega perché lui merita la vittoria

Clizia Incorvaia, ex moglie del cantante del gruppo canoro Le Vibrazioni, Francesco Sarcina, è stata una delle concorrenti della quarta edizione del reality show in onda su Canale 5 “Grande Fratello Vip”, condotto dal giornalista Alfonso Signorini. La modella è stata squalificata dal programma televisivo a causa delle parole pronunciate a danno del compagno di avventura Andrea Denver, attuale finalista.

Nel corso del programma televisivo la bella influencer si è avvicinata molto al figlio degli attori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, il concorrente Paolo Ciavarro, tanto da iniziare una travolgente storia d’amore all’interno della casa più spiata di Italia.

In questo momento, a causa della grave emergenza sanitaria che sta coinvolgendo il nostro Paese, Clizia si trova in Sicilia (luogo dove vive la sua famiglia) insieme alla figlia Nina e quindi non potrà vedere subito il suo amato. Attraverso una diretta pubblicata sul profilo Instagram del settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini la bella influencer ha parlato dell’emozione che proverà nel rivedere il suo Paolo.

Clizia ha infatti rivelato di aver comunicato con lui in questo periodo attraverso Instagram (pubblicando scatti con didascalie a lui destinati) e quindi lì il ragazzo troverà risposta a tutte le cose da lui dette. Queste le sue parole: “Se sono veri sentimenti tutto trionfa e a tutto si trova una soluzione. Siamo stati più di un mese senza vederci e possiamo aspettare ancora, non vedo l’ora”.

L’ex concorrente ha poi rivelato perchè a suo avviso Paolo merita la vittoria finale del reality show. Secondo Clizia il ragazzo è l’unica persona presente nel programma televisivo priva di maschere, educato, rispettoso ed un esempio per tutti coloro che guardano la televisione abituati alla presenza di personaggi trash. Secondo Clizia gli altri concorrenti arrivati in finale non lo meritano, a suo avviso veri finalisti sarebbero stati: Rita Rusic, Michele Cucuzza, Barbara Alberti ed Adriana Volpe.