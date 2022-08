GF Vip, Barù contro i Jerù: "Rompete i cog**oni, lasciatemi in pace"

Ascolta questo articolo

La storia d’amore tra Barù Gaetani e Jessica Selassié non è mai decollata. Il nipote di Costantino della Gherardesca, già in una intervista rilasciata nei salottini di “Verissimo” a poco tempo dalla sua eliminazione al “Grande Fratello Vip”, ha rivelato nei salottini Mediaset di voler mettere fine una storia d’amore che non è mai esistita.

Sono state delle dure parole per i fan della coppia, chiamati “Jerù”, che comunque non hanno mai perso la speranza di vederli insieme. A volte sono stati visti fotografati insieme, come durante l’inaugurazione del ristorante “Braci”, ma sempre nel campo dell’amicizia e non in qualcosa di più serio.

Lo sfogo di Barù Gaetani contro i Jerù

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage” l’ex gieffino ha ricevuto una lettera su Instagram da parte di una donna, in cui viene raccontata la storia per poi invitare Barù a riappacificarsi con Jessica: “Provate a venirvi incontro come abbiamo fatto io e mio marito, voi due siete complementari e molto più uguali di quanto voi pensiate”.

La lettera è comunque molto lunga, e viene raccontata in circa quattro post la storia di questa donna con il marito. Barù però, oltre ad aver ignorato totalmente il messaggio scritto dalla sua fan, ha lanciato anche un duro attacco: “Ma chi vi conosce, ma che due cog**ioni, lasciatemi in pace”.

Con il passare delle ore Barù non placa la sua rabbia e, oltre a commentare un post sulla pagina Instagram “The Pipol”, pubblica svariate storie sul suo profilo accusando che, a causa di queste voci con Jessica, sta avendo più di una difficoltà a conoscere altre persone desiderose di stare lontano dalla luce dei riflettori: “Vorrei avere una relazione seria ma chi mi piglia più che altro? Rompono i co**ioni ogni volta che parlo con qualcuna, e non credo che tante donne vogliano trovarsi in questa situazione de mer*a“.