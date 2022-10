GF Vip. Antonino Spinalbese la denuncia choc dell’ex di Belen: “Ho visto tutto, non sono scemo”

Ascolta questo articolo

In questi mesi non si è fatto altro che parlare della storia d’amore finita tra Antonino Spinalbese e la showgirl Belen Rodriguez. Tutto tra i due è cominciato improvvisamente: la passione ha preso in breve tempo il sopravvento e dal loro amore nel luglio 2021 è nata la figlia Luna Marì. Tra Spinalbese, influencer e hairstylist, e la Rodriguez c’è stato quindi potremmo dire il classico colpo di fulmine. Ma appunto le cose non sono andate come dovevano andare.

Improvvisamente la coppia è andata in crisi, facendo preoccupare molto i fan. Dopo poco tempo i due hanno annunciato la loro separazione, facendo gelare il sangue ai fan. Ad oggi non si conoscono ancora i veri motivi che hanno portato Spinalbese e la Rodriguez a lasciarsi. Si è parlato di incomprensioni, ma anche di tradimenti. Insomma fatto sta che quella che sembrava una bellissima storia d’amore è naufragata in men che non si dica. E oggi Antonino sta partecipando al GFVip, in queste ore egli ha rilasciato forti dichiarazioni.

Spinalbese, denuncia shock

Nella casa più spiata d’Italia in queste ore si è parlato in merito alla concessione dell’immunità ai concorrenti. Ne ha parlato anche Attilio Romita con Antonella Fiordelisi. Il giornalista ha così sbottato: ”E ho capito, ma questi li mettono tutti con l’immunità, tutti ogni volta. Appena vedono che uno sta a rischio, ti danno l’immunità; e noi ci dobbiamo scannare come due cretini” – queste le parole di Romita.

A cui poi hanno fatto seguito proprio quelle di Antonino Spinalbese. L’ex di Belen si è quindi scagliato contro la produzione in merito ad una presunta spallata di Edoardo Donnamaria ai suoi danni. Alfonso Signorini gli ha detto che quest’ultima non c’è stata, mandando su tutte le furie Spinalbese.

”Edoardo ha detto delle cose pesanti, ha fatto delle cose pesanti e non ci sono i video, quindi…’Come ben voi sapete, non é possibile vedere ovunque‘. Tutte delle grandi str*****e, perché ci sono due telecamere” – queste le parole di Spinalbese, che poi ha concluso: ”Ma, secondo te, io non ho visto quella telecamera? Ma che sono scemo? Io lo so che sto andando contro la furbizia, sto andando oltre. Lo so che dovrei stare zitto, lo so”.