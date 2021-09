GF Vip, Anna Pettinelli attacca le sorelle Selassié: "Sono tre smandrappate"

Le tre sorelle Selassié sono i primi concorrenti a essere entrati nella casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La curiosità, per via della loro parentela con Hailé Selassié, ultimo imperatore d’Etiopia dal 1930 al 1974, resta ancora molto alta.

Per il momento però Jessica, Lucrezia e Clarissa stanno facendo per motivi molto futili. Le tre, oltre a un look molto stravagante e non approvato da tutti i telespettatori da casa, le sorelle hanno dichiarato senza farsi nessun problema di voler trovare un fidanzato esclusivamente “bono” e non per forza intelligente. Infatti, una volta finiti in punizione nella stiva per essere state le più nominate della serata, hanno deciso di avere la compagnia di Alex Belli.

L’attacco di Anna Pettinelli alle tre sorelle

Oltre a un pubblico molto indeciso sul futuro delle tre ereditiere nella casa del “Grande Fratello Vip”, al coro delle scontente si aggiunge anche Anna Pettinelli. La conduttrice radiofonica, ritornata dopo molti mesi su Twitter, ha deciso di commentare e dire la prima impressione sulle concorrenti nella casa.

Ed a quanto pare neanche la Pettinelli sembra essere molto convinta di loro: “Ma’ste tre smandrappate??? (parola in dialetto che significa persone mal vestite n.d.r) Tre principesse? Beh se è nobile la De Blanc può essere nobile chiunque. Quota coatta presente!”. Leggendo i commenti sotto al suo tweet ci sono molti fan che condividono il suo pensiero: “Anna ti vogliamo come opinionista nella prossima del GF vip” oppure: “Io ho un sogno, le pettinando opinioniste di qualsiasi cosa. Noi siamo qui e ci crediamo”.

Ovviamente tra i tanti critici ci sono anche dei fan pronti a scommettere sulle sorelle Selassié, in cui sperano che grazie al loro carattere, e il fatto di non avere filtri, possano regalare dei momenti di sano trash durante le giornate negli studi di Cinecittà.