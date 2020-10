GF Vip, Andrea Zelletta nei guai. I messaggi compromettenti: "Mi voleva anche adesso che sta con Natalia"

Sulle pagine del settimanale “DiPiù Tv” è stata lanciata una bomba in direzione di Andrea Zelletta, attuale concorrente del “Grande Fratello Vip“. L’ex tronista di “Uomini e Donne”, programma nel quale ha trovato l’amore scegliendo la corteggiatrice Natalia Paragone, sta per essere catapultato in una situazione davvero pesante che riguarda un flirt con Alice Fabbrica.

La ragazza, sulle pagine della rivista, ha dichiarato di avere avuto una storia con Zelletta risalente a 5 anni fa, quando all’epoca il ragazzo era già impegnato. I due si sono conosciuti tramite social e dopo vari scambi di messaggi – sempre secondo le parole della ragazza – Andrea l’ha convinta ad incontrarlo e a iniziare una frequentazione con lui.

GF Vip, le rivelazioni di Alice Fabbrica su Andrea Zelletta

“Altro che un comodino. Andrea Zelletta è un uomo che sa quello che vuole. (…) Sono sempre stata zitta, ma vedendolo in televisione al GF mi ha lasciato di stucco che si sia dipinto come un bravo ragazzo, con quella faccina pulita e gli occhioni dolci” ha affermato la Fabbrica e continua spiegando che la loro storia ha avuto uno stop dopo una forte scenata di gelosia di Zelletta.

“Gli confidai che nel giorno del nostro appuntamento, qualche ora prima avevo incontrato un altro ragazzo. La sua gelosia e le urla non mi sono piaciute, non stavamo insieme e poi lui era ancora fidanzato”. Ma questo non è tutto, infatti Alice ha rivelato inoltre di aver ricevuto dei messaggi da parte di Andrea nei mesi passati, in cui le chiedeva un incontro.

La Fabbrica, che non è nuova al mondo dello spettacolo avendo partecipato a “Ciao Darwin“, “Saranno Isolani” e a “Uomini e Donne“, insiste nell’affermare che Zelletta non l’avrebbe mai dimenticata, tanto da contattarla in maniera insistente nell’ultimo periodo e portandola a bloccarlo sui vari social.

La ragazza si dichiara fermamente convinta che Andrea avrebbe tradito senza dubbio la sua attuale fidanzata: “Se avrebbe tradito la sua attuale ragazza? Io credo proprio di sì, le donne capiscono uno dove vuole andare a parare. Nei messaggi chiedeva in continuazione di vedermi”, concludendo infine che sarebbe stata lei a non volerlo incontrare. Dichiarazioni davvero pesanti che metteranno in forte crisi Natalia Paragoni che, proprio durante la diretta di ieri sera lunedì 19 ottobre, è entrata nella Casa per confortare il suo fidanzato.