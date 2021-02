GF Vip, Alfonso Signorini querela un ex gieffino: la diffida di Mediaset

Dopo il duro attacco via social che Stefano Bettarini aveva diretto ad Alfonso Signorini e più in generale al “Grande Fratello Vip“, arriva la notizia di una querela e una diffida ai danni dell’ex calciatore. Il tutto era iniziato dopo la decisione di sottoporre al giudizio del pubblico sovrano la permanenza o meno nel programma di Alda D’Eusanio, rea di aver pronunciato la parola “neg*o”.

Il pubblico con un televoto lampo ha deciso che la gieffina poteva continuare il suo percorso e questa decisione ha scatenato le ire funeste di Stefano Bettarini che, su Instagram, ha scritto un lungo post contro il conduttore e la produzione del programma, accusandoli di usare due pesi e due misure. Le parole più dure sono state riservate a Signorini, definito “abilissimo a pescare nel torbido per i consensi“.

Alfonso Signorini e Mediaset contro Stefano Bettarini

Fino a questo momento non era arrivata nessuna risposta dai diretti interessati che, invece, come riporta il sito Dagospia avrebbero deciso di intraprendere azioni legali contro Stefano Bettarini. Sembra che Alfonso Signorini sia pronto a querelare l’ex calciatore, mentre Mediaset avrebbe fatto partire una diffida.

“Mediaset ha deciso di diffidare Stefano Bettarini dopo i numerosi attacchi a mezzo social al “Grande Fratello Vip”, dichiarazioni ritenute lesive e diffamatorie nei confronti del reality, dell’editore e del conduttore. Seguirà la querela di Alfonso Signorini che coinvolgerà anche altre due personaggi di seconda fila. Chi? Ah, saperlo”, si legge sul sito diretto da Roberto D’Agostino.

Stefano Bettarini non ha preso per nulla bene il fatto che la D’Eusanio sia stata perdonata, ritenendo che ci fossero tutti gli estremi per cacciarla dalla Casa, così come è successo a lui poco tempo fa, quando dopo solo 3 giorni di permanenza, è stato escluso per aver pronunciato una bestemmia. In tanti si aspettavano la reazione di Alfonso Signorini e di Mediaset, dopo aver letto il duro post dell’ex marito di Simona Ventura.