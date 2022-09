GF Vip, Alex Belli contro Orietta Berti: "In TV largo ai giovani, non bisogna scegliere persone che stanno in pensione"

Ascolta questo articolo

Continua lo scontro a distanza tra Alex Belli e Orietta Berti. Il tutto è iniziato da un’intervista rilasciata dalla nuova opinionista della settima edizione del “Grande Fratello Vip” al settimanale “Mio“, in cui ha parlato del suo nuovo ruolo e delle dinamiche avvenute lo scorso anno.

L’artista, parlando della sesta edizione, ha parlato del “triangolo amoroso” formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorgè, lanciando una frecciatina soprattutto ai primi due: “L’amore libero c’è sempre stato, una persona che ha più partner pensa di avere un apprezzamento in più. Adesso si vive di gossip, ma poi loro come vivono? Credo che a volte si faccia più per mettersi in mostra, perché magari non hanno fatto nulla di importante nella loro vita professionale”.

In questa circostanza Alex Belli non tarda a rispondere a Orietta, rivelando di aspettarla al varco e accusandola di non aver capito su che cosa si basa e come si fanno gli ascolti in un reality come il “GF Vip”.

La nuova frecciatina di Alex Belli

In un’altra intervista, questa volta rilasciata al settimanale “TV Sorrisi e Canzoni” diretto da Aldo Vitali, Orietta Berti rivela nello sperare di non dimenticarsi i nomi. Alex Belli la punzecchia in merito a questo argomento sottolineando come secondo lui la TV andrebbe svecchiata con l’ingresso di nuovi personaggi più giovani.

“Andiamo bene!!” afferma l’attore rispondendo a una sua fan sul suo profilo di Twitter per poi aggiungere: “Magari scegliere forza lavoro un po’ più giovane con memoria e possibilmente che non sia già in pensione? Poi menomale che si dice largo ai giovani!”.

Alex Belli quindi, nonostante non faccia parte della settima edizione del “Grande Fratello Vip”, resta ancora uno dei protagonisti del reality show. Ed a questo punto non si possono escludere colpi di scena, magari con un’ospitata proprio dell’attore di Parma per qualche diretta.