GF Vip, Alex Belli conferma di essere in crisi con Delia: "Pensavo che potesse capire la mia complicità con Soleil"

Sia nel bene che nel male il triangolo amoroso formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorgè, che hanno fatto parte della quinta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini, sta facendo ancora discutere molto tra i telespettatori di casa.

Per il momento non si conoscono benissimo i veri sentimenti da parte di Alex Belli, giacché negli studi di Cinecittà ha rivelato di essersi innamorato di Soleil, mentre ora sta cercando in ogni modo di riconquistare Delia. Un po’ di confusione sembra esserci anche nella testa dell’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, mentre la modella venezuelana pare aver deciso nel chiudere definitivamente questa storia d’amore e andare avanti con la propria vita.

L’ultima intervista rilasciata da Alex Belli

Come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù” l’attore, nella giornata di ieri, ha rilasciato una lunga intervista a “Casa Chi“, il format del settimanale diretto da Alfonso Signorini in onda esclusivamente su Instagram. Qui ovviamente parla della sua avventura al “Grande Fratello Vip”, in cui è praticamente impossibile non menzionare le due vippone.

Iniziando a parlare di Delia, afferma di star vivendo un periodo di crisi con lei: “Quando sono uscito dalla Casa ho trovato questa verità. Io pensavo che Delia potesse capire la mia complicità con Soleil. Non gli è arrivata questa cosa. Sinceramente non so se lei, che vede questa cosa qui come una cosa che può rovinare tre anni così belli della nostra vita, debba stare insieme a me”.

Su Soleil invece svela alcuni dettagli della lunga lettera inviata dalla ragazza, ove sarebbe stata scritta in più atti, ed uno di essi toccherebbe proprio il delicato argomento dell’amore. Infine l’attore rivela cosa per lui il pubblico si attende da questo triangolo amoroso: “La gente vuole la scelta e il lieto fine perché si identifica e spera in un epilogo e questo tiene incollato il pubblico che si ‘spacca’ facendo un loro film“.