GF Vip, Alessia Marcuzzi risponde alle accuse sulla raccomandazione di Carlotta

Cosa ne pensa l’autore

Tonia Sarracino - Personalmente non so come siano andate le cose e non so a chi credere. Ci sta che la Marcuzzi abbia smentito le accuse che le sono state mosse. Sicuramente, però, il fatto che Carlotta sia stata subito ingaggiata per il GF Vipsolo solo per aver partecipato a "Temptation Island" qualche sospetto lo desta, dato che non è stata l'unica concorrente simpatica della storia di "Temptation Island", ma l'unica però a partecipare ad un reality come il GF.