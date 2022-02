GF Vip, Aída Yéspica nega di aver avuto una relazione con Delia e difende Manila: "È vera e sensibile, deve vincere"

Aída Yéspica, come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù“, intervistata da “Casa Chi” su Instagram ha voluto parlare della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“. L’ex vippona in questa edizione è stata menzionata più volte per via di una presunta relazione vissuta in passato insieme a Delia Duran.

La modella in questa intervista però nega immediatamente la voce uscita nei mesi scorsi: “Siamo amiche, la conosco… siamo del Venezuela ed è una persona stupenda, ha un carattere piccante e caliente. Però io nego quello che ha detto, non è stato così. Le voglio bene, siamo uscite tante volte insieme, organizziamo delle cene ma… lasciamole lì queste cose perché non ci entro in mezzo a queste cose”.

Aída Yéspica parla del “GF Vip”

Si sofferma poi del bacio tanto chiacchierato scambiato da Delia Duran e Soleil Sorgè, dichiarando che molto probabilmente la Duran, almeno in quel frangente, avrebbe provato un’attrazione nei confronti dell’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” ricordando che in passato non ha mai nascosto la sua attrazione per le donne.

L’argomento principale del “GF Vip” però è ovviamente il triangolo amoroso formato appunto dalle due donne più Alex Belli, ma Aida attualmente non sembra avere le idee chiare su come possa andare a finire: “Si vedrà fuori cosa succederà in questo triangolo”.

Parlando degli uomini della casa menziona sia Alex Belli che Gianmaria Antinolfi: “Alex? Lui non è il mio genere. Ha fascino, è molto simpatico ma non è il mio tipo. Gianmaria? No, a me piace macho. Chi poteva piacermi questo anno? È una edizione dove ci sono state delle donne protagoniste ed ho apprezzato molto Manila, ha fatto un percorso stupendo. Lei è vera, sincera e molto sensibile”.

Per Aída Yéspica questa edizione è stata caratterizzata soprattutto dal forte carattere delle donne presenti nella casa, tra cui menziona Manila Nazzaro: “Ha fatto un percorso stupendo. Lei è vera, sincera e molto sensibile. Mi piacerebbe che Manila vincesse il ‘Grande Fratello Vip’‘.