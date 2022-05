GF Vip, Adriana Volpe parla di Sonia Bruganelli: "Si è divertita, ma resta un’imprenditrice"

Ascolta questo articolo

I lavori per la settima edizione del “Grande Fratello Vip“, condotta nuovamente da Alfonso Signorini dal mese di settembre, stanno andando avanti. Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate da “Dagospia” ci sarà una forte rivoluzione partendo proprio dalle opinioniste.

Infatti, oltre all’addio annunciato da Sonia Bruganelli al settimanale “Gente”, anche Adriana Volpe pare sia un passo a salutare definitivamente lo studio di Canale 5. Secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino la rete starebbe puntando a dei pezzi da novanta, e negli ultimi giorni sono usciti fuori i nomi di Cristiano Malgioglio e Amanda Lear come opinionisti del “GF Vip 7”.

Le parole di Adriana Volpe

Durante gli Internazionali d’Italia, vinti da Novak Djokovic, l’opinionista Adriana Volpe è stata uno dei volti più fotografati per il “Tennis and Friends“, l’evento dedicato allo sport e alla prevenzione medica tenutosi a Roma: “Questo è un appuntamento importante è ormai conosciuto da tutti i romani, si può venire agli internazionali di tennis e fare prevenzione. Ci sono molti stand con dei medici che possono fare controlli cardiologici, medici nutrizionisti”.

Si parla poi della sua avventura al “Grande Fratello Vip”, in cui spezza una lancia a favore della sua “rivale” Sonia Bruganelli: “Credo che lei abbia vissuto questa esperienza del ‘Grande Fratello’ come una parentesi nella sua carriera professionale, il suo obiettivo non è essere opinionista perché lo fa magnificamente sui suoi social. Si è voluta divertire prendendosi una pausa con un’esperienza molto bella, ma è un’imprenditrice. Lei è una potenza dietro le quinte, credo che abbia il piacere di tornare a fare quello che sa fare bene”.

Praticamente in questa breve chiacchierata annuncia l’addio di Sonia Bruganelli, che sarebbe pronta a dedicarsi ad altri progetti. La moglie di Paolo Bonolis infatti, oltre a una possibile collaborazione futura con Soleil Sorgé, sta lavorando duramente dietro le quinte di Mediaset.