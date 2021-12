GF Vip, Adriana Volpe parla del reality: "Alex Belli pensa solo a se stesso, Soleil è pronta a rinascere"

L’ex modella Adriana Volpe, come riportato dal sito “Leggo“, ha rilasciato una lunga intervista a “Novella 2000“, la rivista di gossip diretta da Roberto Alessi. In questa circostanza parla dei primi mesi vissuti dagli inquilini all’interno della casa del “Grande Fratello Vip”, di cui lei occupa il ruolo di opinionista insieme alla collega Sonia Bruganelli.

Al centro dell’attenzione troviamo ovviamente Alex Belli, con l’attore che soprattutto nelle ultime settimane ha fatto discutere per il suo avvicinamento nei confronti di Soleil Sorgè. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, sia nella casa che durante la diretta, ha sempre smentito che potesse nascere un qualcosa di più importante della semplice amicizia.

Il pensiero di Adriana Volpe sulla sesta edizione del “GF Vip”

“Sono scettica all’idea che quello che c’è stato fra loro possa finire così“ afferma Adriana parlando della coppia formato da Alex Belli e Soleil Sorgè: “Avranno occasione di chiarirsi e non escludo che questo possa succedere in diretta. Il personaggio di Soleil è pronto a rinascere. Ha avuto un grande contraccolpo e ora deve rimodellare i rapporti con gli altri, ma continuerà a sorprenderci. Alex non ama altri se non se stesso”.

Si dichiara invece molto sorpresa, in positivo, del comportamento tenuto da Manuel Bortuzzo nei confronti di Lulù Selassiè: “In pochi giorni ha stravolto il suo atteggiamento nei confronti di Lulù con la quale adesso è tenero e accoglientedopo aver fatto di tutto per allontanarla da sé e dalla casa. Le ipotesi sono due: amore in evoluzione o strategia”.

Successivamente si parla anche della coppia formata da Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni e tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli, rivelando di essere molto entusiasta che stia sbocciando l’amore nella casa. In particolar modo afferma che tra l’imprenditore napoletano e la giovane influencer sia finalmente scattato la scintilla dopo settimane di corteggiamenti.