GF Vip, Adriana Volpe delusa da Sonia Bruganelli: "Avevo aperto il mio cuore con lei"

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Di certo le voci su una loro rivalità non sono nate per caso, e non credo che prima della foto pubblicata da Sonia Bruganelli su Instagram ci fosse questo bel rapporto come vuole far credere Adriana Volpe. Di certo però la moglie di Bonolis poteva evitare di lanciare il sassolino.