GF Vip, Adriana Volpe agitata per essere stata la seconda scelta di Stefania Orlando

In questi giorni sono stati annunciati i due nuovi opinionisti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini, che sono Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le due donne hanno il compito di sostituire Antonella Elia, passata praticamente in Rai, e Pupo che ha deciso di dare più spazio alla sua carriera artistica.

A quanto pare però Adriana Volpe non sarebbe stata la prima scelta di Alfonso Signorini. Difatti Stefania Orlando, in una recente intervista rilasciata al settimanale “Oggi” diretto da Umberto Brindani, ha rivelato di aver ricevuto la proposta da parte del conduttore di diventare opinionista al “GF Vip”, ma affermando di aver risposto con un secco “no” dando così precedenza alla Rai.

Adriana Volpe poco felice per l’intervista di Stefania Orlando

Come riportato da un articolo di Giuseppe Candela scritto sul sito Dagospia, diretto da Roberto D’Agostino, l’intervista rilasciata da Stefania Orlando non avrebbe ricevuto il gradimento di Adriana Volpe. L’ex conduttrice di “Ogni mattina” infatti si sente abbastanza agitata per essere stata solamente la seconda scelta di Alfonso Signorini.

“Stefania Orlando in maniera furba e intelligente dopo la sbornia del Grande Fratello Vip ha scelto altre strade: ospitate a La Vita in Diretta e un ruolo da concorrente nello show di Rai1 Tale e Quale Show. E soprattutto ha detto no al ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, come ha confidato al settimanale Oggi” rivela inizialmente Giuseppe Candela ove poi sottolinea il malumore di Adriana Volpe: “Una rivelazione che avrebbe agitato e non poco Adriana Volpe ‘passata come seconda scelta’”.

Sempre Dagospia poi parla dei possibili concorrenti del “GF Vip 6”, ove vengono confermati i nomi di Katia Ricciarelli, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento) e dello sportivo Manuel Bortuzzo, mentre Pamela Prati nonostante le voci non dovrebbe far parte del cast.