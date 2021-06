GF Vip 6, un ex di Tommaso Zorzi nel cast? L’indiscrezione

Non si fermano nemmeno dinanzi al caldo i preparativi per la nuova edizione del “Grande Fratello Vip 6“. Se nell’edizione precedente si è avuto modo di raggiungere vette di audience davvero ragguardevoli, a questo giro il padrone di casa rinnovato, Alfonso Signorini, punta al raddoppio e per farlo ha bisogno di un cast davvero formidabile.

Le intenzioni di creare un cast di concorrenti d’eccezione ci sono tutte quindi; da qualche tempo circolano alcuni nomi davvero molto allettanti che, se dovesse andare in porto la trattativa, sarebbero davvero dei colpacci. Si parte infatti da alcuni rumors che vogliono l’ex concorrente (parliamo del lontano 2006, quando il GF era condotto ancora da Alessia Marcuzzi) Francesca Cipriani, ma non solo.

L’ex di Tommaso Zorzi nel cast?

Sembra infatti che la voce di “Nuovo Tv“, Riccardo Signoretti, giornalista da sempre esperto di gossip e fatti di cronaca rosa, abbia annunciato che a breve un nuovo concorrente varcherà la porta rossa della villa di Cinecittà, parliamo di Manuel Zardetto, ex di Tommaso Zorzi e padre di una bimba.

Oggi tra Manuel e Tommy vige una bellissima quanto sentita amicizia, come egli stesso ha affermato in una passata intervista a Biccy: “La cosa che in assoluto mi è sempre piaciuta di Tommaso è la sua capacità di farmi ridere fino alle lacrime. Anche adesso, che siamo amici, con lui ho sempre un dialogo molto vivace e ironico, sa sempre come mettermi di buon umore. Un possibile ritorno di fiamma? Mah…non saprei, viviamo vicini di casa, le occasioni di incontrarci non mancheranno, ma mai dire mai“.

Per adesso nulla ancora è stato confermato, ma sembra che il nome del papà più bello d’Italia sia molto vicino al reality. Verrà in seguito confermato? Non resta che attendere ancora un pò per scoprirlo e soprattutto per scoprire il resto dei concorrenti.