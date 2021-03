GF VIP 6, tra le proposte spuntano Arisa, Andrea Iannone e Gaia Zorzi

Alla fine si è avuto modo di vedere la fine di questo lungo percorso della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“. Una serie di rinvii hanno fatto sì infatti che lo show arrivasse fino agli inizi di Marzo. Oggi però si conosce il vincitore assoluto di questa edizione, ovvero Tommaso Zorzi. L’influencer meneghino ha da sempre conquistato il cuore del pubblico, rappresentando infatti quasi una vittoria scontata la sua.

Nonostante questo però, non sono mancati personaggi chiave, che possono senza dubbio essere definiti con il termine di “vincitori morale” dell’edizione appena passata, e tra questi spuntano di certo i nomi di Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli (posizionatosi al secondo posto) e Stefania Orlando (terza in classifica).

Il cast del GF Vip 6: i rumors

Non si fa a tempo a chiudere definitivamente la porta rossa della villa di Cinecittà, che subito si pensa a quando verrà riaperta, per far entrare i nuovi concorrenti della prossima edizione. In molti infatti sul web hanno fatto rimbalzare tutta una serie di nomi che aleggiano nell’aria da qualche tempo. Si parte dallo sportivo Andrea Iannone che avrebbe dovuto partecipare alla appena conclusa edizione, ma che ha preferito rinviare la sua partecipazione al reality all’edizione successiva.

Altri nomi molto papabili sono quelli di Raffaela Fico, la quale showgirl sembra essere stata addirittura selezionata da Alfonso Signorini in persona, tanto che lo stesso conduttore ha dichiarato: “se ci sarà una prossima edizione del GF la voglio assolutamente perché è un bellissimo personaggio“.

Si passa poi per la cantante Arisa, la sorella di Tommaso, Gaia Zorzi, il nuotatore Manuel Bortuzzo, il noto costumista Giovanni Ciacci e persino Pamela Prati. Chi sarà tra questi nomi il più probabile ad entrare nella casa alla prossima edizione del GF Vip? Non resta che attendere per scoprirlo, ma intanto sembra che il reality possa prendere vita già dal prossimo settembre, all’inizio della nuova stagione televisiva.