GF Vip 6, Sophie finalmente dice la sua su Jessica

Nella casa più spiata d’Italia, il GF VIP 6, si sono creati tanti rapporti, soprattutto per le tempistiche tanto lunghe in cui gli inquilini hanno dovuto convivere. Sei mesi di amori, amicizie, triangoli.

Tra Sophie Codegoni e le sorelle Selassiè, sicuramente, fin da subito si era creato un forte legame. Il tutto però, si era poi rovinato con la maggiore e vincitrice delle sorelle Jessica. L‘entrata di Alessandro Basciano, in casa, aveva fatto tentennare l’amicizia tra le due.

Entrambe interessate al ragazzo, che all’inizio dava corda a tutte e due. Il Basciano si è poi dichiarato a Sophie, lasciando a Jessica un pò di amaro in bocca.

Tra le due si era creata una certa crisi, anche perchè Jessica, spinta probabilmente dalle dinamiche del gioco non intendeva arrendersi. Anche la madre della Codegoni era intervenuta in merito alla questione dichiarando che l’amicizia da parte di Jessica non era vera.

Il tutto sembrava poi essersi risolto, tra alti e bassi il rapporto tra i due fidanzati è andato avanti e Jessica è tornata ad essere amica di Sophie.

Dopo l’uscita dalla casa di Sophie e la vittoria di Jessica, in molti avevano notato che nessuna delle due dava segni del loro rapporto, insinuando che forse l’amicizia era in crisi.

Nelle dichiarazioni rilasciate da Sophie a Novella 2000 invece si evince altro. L’ex di Corona afferma: “Non posso negare di essermi legata tantissimo a Giucas Casella che per me è stato come un nonno mai avuto. Per non parlare di Jessica e Lulù. Sono contenta, e anche Alessandro la pensa come me. Jessica aveva bisogno di questa conferma anche per capire le sue capacità. Per me è una ragazza fantastica. “

La Codegoni, oltre a parlare del rapporto con Giucas, che anche lui ha sempre definito nipote, dice di apprezzare molto Jessica. A quanto pare l’amicizia tra le sorelle Selassiè e la Codegoni non è affatto terminata.