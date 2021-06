GF Vip 6, Sonia Bruganelli opinionista, la reazione di Bonolis: "E mo so c…i tuoi"

Era nell’aria già da un po’, tantissime le voci che circolavano in cui volevano Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, nel ruolo di opinionista del reality più atteso di tutti. Parliamo ovviamente della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“. Sembra dunque che a questo giro la squadra di opinionisti, composta da Antonella Elia e Pupo, sia stato completamente rinnovata.

Fuori quindi Pupo (uscita dettata dal cantante in persona, decidendo infatti di volersi dedicare alla musica e ai concerti) e Antonella Elia (la quale non ha ricevuto il rinnovo di contratto) e dentro Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Su quest’ultima c’è ancora un alone, seppur minimo, di incertezza, dato che non è ancora stata data l’ufficialità della sua partecipazione, ma sembra che dal punto di vista contrattuale sia ormai cosa fatta.

Sonia nel ruolo di opinionista e il commento di Bonolis

Una nuova avventura quindi per lady Bonolis che, per quanto possa ritenersi abituata a parlare dinanzi a una telecamera, di certo vestire i panni di opinionista non è la stessa modalità di una semplice intervista occasionale. L’imprenditrice infatti sarà alle prese con un mondo del tutto nuovo per lei.

A commentare il nuovo ruolo di Sonia ci pensa suo marito Paolo, un vero “animale da palcoscenico”, lasciando un commento breve ma intenso sul suo profilo Instagram: “E mo so c…i tuoi“, riferito a sua moglie, ma con un tono molto ironico e divertito. Come sarà la Bruganelli nei panni di opinionista? Per adesso è difficile dirlo, non resta che attendere settembre per scoprirlo.

Intanto sul fronte della Volpe, la donna a più riprese si è dichiarata pronta per affrontare questa nuova avventura. Se si pensa infatti la Adriana il Grande Fratello è stato un programma che le ha rivoluzionato letteralmente la vita. Dopo la sua partecipazione nel ruolo di concorrente, la donna subì una profonda crisi con suo marito, Roberto Parli, tanto da annunciare poco dopo il divorzio. Dopo il risultato deludente del suo programma “Ogni Mattina” in onda su “TV8”, la donna ha deciso di voler approdare a Mediaset, con una nuova sfida.