GF Vip 6, Rita Dalla Chiesa contro Alex Belli: "Bassezza psicologica". Parpiglia: "Peggio di una bestemmia"

Gli ospiti della Casa del “Grande Fratello Vip” probabilmente sono ignari di quello che sta accadendo fuori dalle mura di Cinecittà in queste ore. Il web è in rivolta contro Alex Belli dopo la sua frase su Manuel Bortuzzo circa la sua disabilità, parole che hanno indignato e continuano tutt’ora a creare sgomento e aberrazione.

Il padre di Manuel ha pubblicato su Instagram un post dove mostrava tutto il suo risentimento verso l’attore di “Cento Vetrine”, accanto all’immagine svetta il commento di Rita Dalla Chiesa che sostiene in pieno lo sdegno di Franco Bortuzzo e aggiunge anche un suo pensiero in merito alla questione.

Rita Dalla Chiesa e Gabriele Parpiglia dalla parte di Manuel Bortuzzo

“Non avrei mai pensato che si potesse arrivare a una bassezza psicologica cosi’ violenta. Lui che faceva il moschettiere con Manuel? Una volta ti avevo scritto che mi piaceva il modo in cui lo stava proteggendo. No, mi rimangio tutto. E mi rimane indigesto. Ce l’avesse lui la grandezza e la forza d’animo di Manu. Ti abbraccio forte, Franco”, parole che danno la giusta misura di quello che sta accadendo sul web e tra i telespettatori che durante la diretta che andrà in onda questa sera su Canale 5 si aspettano dei seri provvedimenti sia per Alex che per chiunque abbia assistito alla scena senza prenderne le distanze.

Insieme a Rita Dalla Chiesa, si schiera dalla parte di Manuel anche l’autore televisivo Gabriele Parpiglia che ha mostrato solidarietà a Bortuzzo, lasciando quattro cuori affianco al post del signor Franco. Non solo, in una Instagram Story si rivolge direttamente ai suoi followers chiedendo che non gli sia più inviato il video dove si sente la triste battuta di Belli.

Parpiglia spiega di aver visto il filmato incriminato più e più volte, definendo ciò che ha visto “Uno schifo“. Aggiunge inoltre che frasi come quella pronunciata da “coso” – intendendo Alex Belli ma non volendo nemmeno pronunciare il suo nome, ndr – sono più gravi anche di una bestemmia, denotano un’ignoranza di pensiero che non dovrebbe più esistere.