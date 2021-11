GF Vip 6, Patrizia Mirigliani difende il figlio Nicola e tuona contro la Trevisan

In tanti attendevano la reazione di Patrizia Mirigliani dopo gli avvenimenti nella Casa del “Grande Fratello Vip” che hanno tanto provato il figlio Nicola Pisu. Il ragazzo, infatti, nella scorsa diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini è stato protagonista di un duro scontro con Miriana Trevisan che ha segnato la fine della loro conoscenza.

Tutto è nato quanto Miriana ha annunciato la sua intenzione di non voler frequentare Pisu una volta fuori dal programma, Nicola non l’ha presa bene arrivando anche ad augurare all’ex volto di “Non è la Rai” di trovare qualcuno che la tratti male. Sconcerto e incredulità dopo questa pesante affermazione che ha convinto ancora di più Miriana a dare un taglio netto e definitivo.

Patrizia Mirigliani rompe il silenzio

Su Instagram, la Mirigliani ha pubblicato una dolce dedica per il figlio: “È proprio vero Nicola: non è importante la meta ma il viaggio che ognuno di noi compie per raggiungerla. Tu hai affrontato le tue paure, i mostri del passato e altri del presente senza mai arretrare, con grande coraggio e umiltà. Comunque andrà a finire questa avventura, tu per me hai già vinto. Ti amo immensamente, mamma” nessun riferimento alle ultime vicende nel reality, ma un chiaro messaggio di sostegno e di comprensione per un ragazzo che, così come si legge nei commenti al post, per molti è stato preso in giro da Miriana.

Se su Instagram la patron di “Miss Italia” non ha menzionato la bagarre del GF Vip, lo ha fatto invece durante un’intervista di Giulio Pasqui per “Il Fatto Quotidiano“. La Mirigliani ha voluto commentare l’atteggiamento della Trevisan verso il figlio e non ha usato certo guanti bianchi, andando subito al nocciolo della questione: “Secondo me Miriana Trevisan è entrata al GF Vip in cerca di una visibilità. Nulla contro, è anche legittimo, i reality servono anche a questo, ma non ad offendere. Nicola non vuole essere un giocattolo. Perché sì, anche gli uomini vengono usati, non soltanto le donne“.

ha poi voluto precisare che le parole possono ferire molto, soprattutto per le persone più fragili, ribadendo che Nicola ha chiesto a Miriana soltanto coerenza e sincerità: “Mio figlio non ha giocano con Miriana e nemmeno con altre donne, ha sempre rispettato i sentimenti di tutti. Parliamo di un ragazzo che vuole innamorarsi, quindi a maggior ragione non va umiliato o offeso”. Staremo a vedere se nella prossima diretta del programma Alfonso Signorini deciderà di mettere al corrente Nicola delle parole della madre, anche per dargli quel conforto di cui ora ha tanto bisogno.